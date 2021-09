Chiquis Rivera menea las boobies con un top de birllatina frente a un espejo.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Chiquis Rivera hizo un alto en su gira para atender a los Premios Billboard de la Música Latina 2021 donde derrochó sensualidad con su atuendo y donde triunfó como presentadora de la noche. Inmediatamente después continuó con sus compromisos profesionales, donde dejó a más de uno viendo corazones al parecerse en tarima con un top de brillantina u moviendo las boobies en su cuenta de Instagram.

Chiquis Rivera siempre deja un cachito de privacidad al descubierto para que sus fans sepan cómo se prepara antes de salir a escena. También comparte sus truquitos de belleza y hasta los rituales que tiene antes de cada presentación. En esta ocasión, Chiquis subió la temperatura del Instagram al presumir un bailecito meneando las boobies con un top muy cortito que apenas cubrió lo estrictamente necesario.

La cantante Chiquis Rivera se presentó en San José, California donde no pararon de aplaudirla y corear sus canciones. Después se presentó en Anaheim donde abrió el concierto su hermosa hermana y también cantante, Jacqie Rivera. Esta última usó un atuendo muy rockero al mejor estilo de Alejandra Guzmán y además se fotografió con el chiquito y más consentido de sus hermanos, Johnny López. Este se tapó el rostro casi igual que hizo Kim Kardashian en la Met Gala 2021 o su ex marido Kanye West en sus últimas presentaciones. Sin embargo, Chiquis Rivera estaba muy feliz de tener a sus hermanos cerquita. View this post on Instagram A post shared by SOYUNHATERYQUE 😡 CHISMEZ 🔥🔥🔥 (@soyunhateryque)