Chiquis Rivera impacta sin sostén y con escote hasta el ombligo durante un exitoso concierto en Dallas.

Chiquis Rivera no para de cosechar frutos y es que durante su Play List Tour visitó la ciudad de Dallas en Texas y ofreció un exitoso concierto en El Payn Arena causando todo un alboroto entre los presentes. No sólo es una artista muy cercana a su público sino que su excesivo talento y sensualidad se hacen sentir cada vez que pone un pie en tarima. Con un jumpsuit de color oscuro y arriba con mucho brillo, no dejó de presumir sus senos sin sostén y con un atrevido escote que casi le llega al ombligo. Aunque lució excesivamente sexy, no dejó de verse muy elegante.

“Gracias a Dios, a mi Boss Bee Nation y a mi equipo de trabajo por darme el honor de vivir estos momentos inolvidables, en una forma tan mágica y única. Con Dios Todo Sin El Nada #PlaylistTour”, fueron las palabras de agradecimiento que posteó Chiquis Rivera al tiempo que lucía sus senos sin sostén y con su profundo escote que le tumbó la quijada a más de uno durante su concierto en Dallas.

Pero la cosa no queda ahí, la cantante tuvo un cambio de look y pasó a usar un jumpsuit rojo aún más sexy. Sus poderosas curvas quedaron remarcadas y parte de sus senos sin sostén también quedaban a la vista, pues el diseño que decidió usar Chiquis Rivera era bastante sofisticado.

Chiquis Rivera ha estado registrando todo lo que sucede tras escenario. Su equipo de trabajo, sus pruebas de sonido, cómo se prepara, etc. Ahí pudimos ver que su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez, estaba a su lado, orando y generando las mejores energías para que su amada triunfara en la noche.

No hay duda que Emilio Sánchez está representando un apoyo muy importante para Chiquis Rivera. No todos son capaces de mantenerse al lado de una persona que debe salir de gira, que tiene poco tiempo para la vida personal y sobre todo que tiene una carrera pública, misma que va en ascenso a pasos agigantados. Así que no hay duda del amor que siente Emilio por Chiquis y que ella le responde también. Recordemos que hace no mucho la famosa estuvo apoyándolo en la apertura de un nuevo restaurante de tacos.

Ahora sí podemos entender por qué Johnny, el hermanito menor de Chiquis, está tan contento con esta relación y ha dejado atrás todos los inconvenientes que tuvo con el ex de Chiquis, Lorenzo Méndez. Este último ya dijo que firmaría el divorcio y que la hija de la fallecida Jenni Rivera no tendría que firmarle ningún contrato de confidencialidad. Es decir, la misma puede hablar de la relación que tuvo con el también cantante.