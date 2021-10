“Halloween Kills” se convierte en la película más taquillera en Estados Unidos y Canadá

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Faltan dos semanas para que comience el Halloween y esta celebración logró ser más fructífera cuando se supo que la película ‘Halloween Kills’, la cinta secuela de “Halloween” protagonizada por Jamie Lee Curtis, lideró la taquilla durante su estreno en Estados Unidos y Canadá.

Según las informaciones de la cuenta en Twitter Exorcist Relations Co durante este domingo, “Halloween Kills” recaudó más de 50 millones de dólares, y además, fue el mejor resultado de lanzamiento de un filme de terror durante la pandemia, superando la producción cinematográfica de A quiet place 2 (47,5 millones). Asimismo, también cabe resaltar que la película se había estrenado de manera simultanea en la plataforma de Peacock.

Mientras que el elenco está conformado por: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Kyle Richards, Anthony Michael Hall, Dylan Arnold y Robert Longstreet, entre otros.

“Halloween Kills”, una secuela de ‘Halloween’ (2018), cuenta con la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis interpretando por sexta ocasión a Laurie Strode, junto con Nick Castle (el terrible asesino Michael Myers). Esta secuela nos devuelve al universo de asesinos en serie con Jamie Lee Curtis de gran protagonista, añadiendo más gore y sangre que en la primera película. Esta cinta fue dirigida por David Gordon Green y escrita por el mismo Green, Danny McBride y Scott Teems.

Luego de los diversos contratiempos que trajo consigo la pandemia del COVID-19 mediante el aplazamiento de los próximos proyectos cinematográficos, lo cierto es que los aficionados y espectadores están deseosos de volver al cine a ver los novedosos estrenos de estos géneros en específico. “Este género y esta saga en particular se prestan a la experiencia en el cine”, explicó Jim Orr, presidente de distribución nacional de Universal.

Cabe resaltar que David Gordon Green es un especialista en historias de terror y hasta el momento ha recibido buenas críticas por esta nueva película. Sin duda alguna, es una buena opción para ver en estas festividades en las salas de cine.

A continuación, el top 10 de las películas más taquilleras hasta la fecha:

1. “Halloween Kills”, 50.4 millones de dólares.

2. “No Time to Die”, 24.3 millones.

3. “Venom: Let There Be Carnage”, 16.5 millones.

4. “The Addams Family 2″, 7.2 millones.

5. “The Last Duel”, 4.8 millones.

6. “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, 3.5 millones.

7. “Free Guy”, 680,000 dólares.

8. “Lamb”, 543.000 dólares.

9. “Candyman”, 460,000 dólares.

10. “Dear Evan Hansen”, 410,000 dólares.

TOP 5 DOMESTIC BOX OFFICE



1. HALLOWEEN KILLS ($50M)

2. NO TIME TO DIE ($24M)

3. VENOM 2 ($16M)

4. THE ADDAMS FAMILY 2 ($7M)

5. THE LAST DUEL ($4M) — Exorcist Relations Co. (@ERCboxoffice) October 17, 2021

SIGUE LEYENDO:

– Lo que se viene para Halloween: La mansión de “Scream” abrirá sus puertas en California

– Jamie Lee Curtis afirma que los procedimientos cosméticos podrían “acabar con generaciones de belleza”