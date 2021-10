Anya Taylor-Joy canta ‘Downtown’, canción que forma parte del soundtrack de su próxima película ‘Last Night in Soho’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Anya Taylor-Joy es una actriz que siempre está un paso más adelante de las otras, producto de eso la ha convertido en una estrella a nivel mundial. La celebridad de 25 años sorprendió a todos sus fans mediante un vídeo en donde se ve a la protagonista de ‘Gambito de dama’ cantando un tema titulado ‘Downtown’, canción que formará parte del soundtrack de su próxima película ‘Last Night in Soho’, quizás un dato curioso que muchos no sabíamos hasta ahora de la actriz. Anya Taylor-Joy sabe cantar y lo hace muy bien.

‘Last Night in Soho’ será dirigida por Edgar Wright (Baby Driver, The Sparks Brothers, Scott Pilgrim vs The World, Hot Fuzz, Shaun of The Dead) y adaptará la novela clásica de Petula Clark. Esta cinta de terror psicológico narra la historia de una joven apasionada por el diseño de moda, que misteriosamente puede entrar en la década de 1960 para encontrarse con su ídolo, una deslumbrante aspirante a cantante (personaje interpretado por Anya Taylor-Joy). Sin embargo, la ciudad de Londres de los 60 no es lo que parece, y el tiempo empieza a desmoronarse con sombrías consecuencias.

Viendo que este próximo proyecto cinematográfico tendrá al mismísimo Edgar Wright como director tan solo podemos pensar una cosa: ‘Last Night in Soho’ tendrá un apartado musical muy grande en donde los espectadores podrán sumergirse de lleno al ambiente fantasmagórico y misterioso en esta cinta. Anya Taylor-Joy protagonizará ‘Last Night in Soho’ junto a Thomasin Harcourt Mackenzie, Matt Smith, Terence Stamp, Diana Rigg, Rita Tushingham, Michael Ajao y Synnøve Karlsen.

‘Last Night in Soho’ se estrenará en las salas de cines este viernes, sin duda una buena apuesta por si te consideras amante del género ‘thriller’ y también por si te llama la atención la moda que habitaba en la época de los 60.

Puedes ver el trailer de ‘Last Night in Soho’ aquí:

