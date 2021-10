Reconciliación y final feliz: Mauro Icardi y Wanda Nara arreglaron su situación sentimental

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de un fin de semana intenso de una situación tensa, una supuesta infidelidad y viajes de por medio, Mauro Icardi y Wanda Nara arreglaron su diferencia. Al menos es lo que ha dejado saber el futbolista argentino en sus redes sociales en las últimas horas.

El delantero argentino se jugó su última carta y le pidió a Mauricio Pochettino y al PSG que no lo convocaran para el juego de este martes de Champions contra el RB Leipzig. Horas después publicó un post con aires de perdón frente a su esposa y representante.

“Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te Amo. Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenes el perdón de a quiénes heriste”, escribió.

Acto seguido, dejó de seguir a todos sus seguidores en Instagram y solo dejó una seguidora: Wanda Nara. Toda la polémica se desató el pasado 16 de octubre y fue noticia en los principales medios de farándula y deportes. Acciones de un hombre que la embarró y está recién perdonado 😳



Mauro Icardi celebra su mejor gol: reconquistar a Wanda Nara, su esposa y representante.



📝 "Abrázame fuerte y no me sueltes nunca" pic.twitter.com/wYFpc34xuv— Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) October 20, 2021

Y para continuar con su plan de recién reconciliado posteó una nueva foto con su esposa desde el 2014 y con quien tiene dos hijas pequeñas: “Abrázame Fuerte, y no me sueltes nunca”. View this post on Instagram A post shared by 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

La supuesta infidelidad de Icardi fue con la ‘China’ Suárez, según la prensa argentina. Wanda no se ha pronunciado al respecto, pero sí dejó mensajes claros sobre la situación irregular con su esposo.

