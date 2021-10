Legislatura de Puerto Rico no aprobará Plan de Ajuste de la Deuda e incumplirá con plazo impuesto por Junta de Control Fiscal

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Por Frances Rosario

PUERTO RICO – Pese a las amenazas de la Junta de Supervisión Fiscal, que le dio un plazo hasta las 2 p.m. de este viernes a la Legislatura para aprobar el Plan de Ajuste de la Deuda, ninguna de las cámaras legislativa se reunirá para atender el proyecto.

El portavoz de prensa del Senado, Ángel Raúl Matos, informó que el presidente José Luis Dalmau se encuentra de visita por los pueblos y se reiteraba en que no habría sesión legislativa hasta el próximo martes.

Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, citó a una conferencia para las 2 p.m., la misma hora en que se cumple el plazo de la Junta, para plantear los próximos pasos, informó el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Jesús Santa.

El legislador dijo a Primera Hora que también tienen previsto reunirse el próximo martes en sesión. Sin embargo, dejó claro que “nosotros ya cumplimos. Votamos la medida y la aprobamos. La bola está en la cancha del Senado”.

Expuso que si el Senado o específicamente el portavoz del Partido Nuevo Progresista en ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz, requiere hacer enmiendas al lenguaje del proyecto de la Cámara 1003, tienen que acudir ante la Junta de Supervisión Fiscal a cabildear.

“El lenguaje fue acordado”, estipuló, al hacer mención a la reunión que se dio el pasado domingo entre el gobernador Pedro Pierluisi, los líderes legislativos y los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal en el que se fijó un acuerdo sobre lo que establecería el proyecto.

El Senado no cuenta con los votos para aprobar la medida

No obstante, en el Senado no hay los votos para aprobar la medida. Ante este cuadro, Rivera Schatz anunció que su delegación deseaba incluir tres enmiendas. Las mismas son para dejar claro que no puede haber ningún tipo de ajuste o recorte a las pensiones de los jubilados del gobierno y para estipular que si la corte deja algún artículo de la ley sin vigor, pues que la ley completa quedaría invalidada.

“Si él (Rivera Schatz) tiene una propuesta, tiene que sentarte con ellos (la Junta de Supervisión Fiscal), me guste o no me guste”, expresó Santa.

Primera Hora se comunicó con la portavoz de prensa de la Junta de Supervisión Fiscal, Sylvette Santiago, quien indicó que cumplido el plazo dado por el ente, se emitiría una declaración con la determinación que tomen sus miembros. El periodo se cumple a las 2 p.m.

Ayer, en una carta pública, la Junta estableció que de no aprobarse el Plan de Ajuste de la Deuda pedirán que se suspenda la vista de confirmación del Plan de Ajuste Enmendado y Puerto Rico continuará en la bancarrota.

“Puerto Rico permanecerá en la incertidumbre de la bancarrota, estancando así su capacidad para crecer y atraer las tan necesarias inversiones”, se indicó.