Se paraliza Europa: horarios y cómo ver los cuatro clásicos europeos en EE.UU.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los amantes del fútbol europeo tendrán la excusa perfecta para no salir de casa el próximo domingo 24 de octubre gracias a cuatro clásicos del viejo continente de diferentes ligas: FC Barcelona vs. Real Madrid, Manchester United vs. Liverpool FC, Juventus FC vs. Inter de Milán y Olympique Marseille vs. PSG.

Todo iniciará en el majestuoso Camp Nou de Barcelona, que recibirá a los dos equipos con más historia en Europa. El estadio de la Ciudad Condal estará con el 100 % del aforo disponible para que la afición culé se reencuentre con una victoria especial frente a su más duro rival.

Desplegarán un mosaico espectacular que cubrirá toda la grada y enmarcará lo que será el primer Clásico español desde que se marchó Lionel Messi a Francia.

Después llegará el turno de Cristiano Ronaldo y sus Diablos Rojos. Tendrán una dura misión de vencer al inspirado Liverpool FC de Mohamed Salah en el Teatro de los Sueños. Los Reds pudieran ser líderes de ganar y que tropiece el Chelsea FC.

En la tarde se vivirá una nueva edición del Derbi de Italia entre el Inter de Milán y la Juventus de Turín en suelo lombardo. Los actuales campeones quieren retomar la senda del triunfo y frenear el despertar de una Juve que había iniciado dormida, pero que ya es séptima tras ganar sus últimos cuatro juegos.

Para cerrar con broche dorado, Lionel Messi tomará el testigo para liderar al PSG frente al Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli. Será la primera visita de Leo al campo hostil de los hinchas marsellés. Los parisinos quieren seguir aumentando su ventaja en el liderato

FC Barcelona vs. Real Madrid

Domingo 24 de octubre | Hora: 10:15 am del este / 7:15 am del pacífico

Estadio: Camp Nou

Transmisión: ESPN+ (Streaming)

Manchester United vs. Liverpool FC

Domingo 24 de octubre | Hora: 11:30 am del este / 8:30 am del pacífico

Estadio: Old Trafford

Transmisión: Telemundo (TV) / SiriusXM FC (Radio) / fubo TV y Telemundo Deportes en vivo (Streaming)

Juventus FC vs. Inter de Milán

Domingo 24 de octubre | Hora: 14:45 del este / 11:45 am del pacífico

Estadio: Stadio Giuseppe Meazza

Transmisión: CBS Sports Network (TV) / Paramount+ y Fubo TV (Streaming)

Olympique Marseille vs. PSG

Domingo 24 de octubre | Hora: 14:45 del este / 11:45 am del pacífico

Estadio: Orange Vélodrome

Transmisión: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS USA (TV) / Fanatiz, Fubo TV, Sling TV, beIN SPORTS CONNECT U.S.A y Vidgo (Streaming)

Lee también:

– CR7 nuevamente es el blanco de las críticas: “Cristiano Ronaldo ni siquiera está en el TOP 5 de la historia”