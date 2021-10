Un hombre de Clearwater conspiró para secuestrar y abusar sexualmente a una niña

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El día de hoy la policía dio a conocer que el jueves por la mañana un hombre de Clearwater fue detenido por conspirar para secuestrar, violar y matar a una menor de edad.



Los oficiales que llegaron a la casa de Jacob Holman, de 26 años, dieron a conocer que en el lugar encontraron varios instrumentos que el hombre fue recolectando en estos días y que el material encontrado en casa de Holman: “Ayudaría a facilitar el secuestro, la violación, el asesinato y la eliminación de una niña pequeña”.



Según se ha dado a conocer en el informe del arresto, el hombre tenía cinta adhesiva, algunos guantes, un botiquín de primeros auxilios, preservativos, una pala y una linterna, objetos que no fueron recolectados en un solo día, sino desde que empezó a desarrollar su plan.



Durante la investigación, los detectives encontraron pornografía infantil en el celular del acusado, así como una lista que dejaba al descubierto su macabro plan de secuestrar a una menor para después tirarla en el maletero de su auto.



No conforme con el material, las fotos y la lista, también se encontró un video que fue filmado por él, de una niña de 5 años que podría haber sido la víctima de Jacob Holman.



El mismo informe ha dado a conocer que el acusado, Jacob Holman, aceptó haber filmado el video, así como haber hecho la lista, sin embargo, no dio a conocer por qué lo hizo, dónde lo hizo y quién era la niña a la que filmó.



El hombre de 26 años fue detenido bajo los cargos de secuestro y posesión de pornografía infantil.



Esta no es la primera vez que Jacob Holman tiene problemas con la ley, según su historial en su haber tiene un par de arrestos por agresión doméstica y posesión de drogas.



Hasta el momento la policía no ha dado a conocer quién era la niña a la que Jacob Holman grabó y posiblemente tenía en la mira para llevar a cabo su plan.



La policía también ha pedido a la sociedad que si le reconoce y ha sufrido una agresión de su parte se pongan en contacto con las autoridades para que su caso sea escalado y no quede impune; también han puesto a la disposición una línea en la que pueden hacer una denuncia, que como en otros casos como este, quedará en el anonimato para evitar cualquier represalia.



