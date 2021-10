La subjefa de policía de Washington, DC, reveló que le pidieron abortar para no perder su empleo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cuando Chanel Dickerson tenía 18 años estaba en espera de un bebé, sin embargo, le pidieron que lo abortara para mantener su empleo.



“Mi elección de tener un bebé era un tema persona y debió haber sido solo mí y no por un ultimátum del empleador”, dijo.



Asimismo, recordó que le dieron la opción de tener al bebé o seguir con su empleo: “Me dijeron que tenía que abortar o sería despedida del programa de cadetes del MDP”.



Chanel Dickerson no dio más detalles de lo que pasó después de aquella petición, lo que sí se sabe es que continúo laborando para la organización desde 1988, según datos del sito web del departamento, además de haber alcanzado el rango de Subjefa Chanel Dickerson de la Oficina de Servicios de Patrulla Sur (PSS) en los distritos policiales primero, sexto y séptimo del Departamento de Policía Metropolitana (MPD).



La policía Chanel Dickerson forma parte del grupo de 10 empleados que demandaron de manera colectiva al Departamento de Policía Metropolitana (MDP) el pasado mes de septiembre por discriminación de género y raza.



En la misma demanda señalaron que el encargado de la división está dirigido por un hombre que en todo momento ha mostrado hostilidad con ellos, además de desacreditar a las mujeres de su equipo.



“Entiendo las horribles consecuencias para mí por participar en esta demanda”, reveló Dickerson sobre la demanda al Departamento de Policía Metropolitana.



Además, agregó que en repetidas ocasiones ha sido víctima de acoso sexual en su mandato como oficial.



A la denuncia de Chanel Dickerson se une la de otras tres mujeres afroamericanas, todas excadetes, que alegan abuso y represalias.



Las víctimas aseguran que en reiteradas ocasiones se quejaron de sus superiores en el departamento de igualdad de oportunidades por el trato injusto que recibían por motivos de raza y género, pero siempre fueron ignoradas.



Hasta el momento el Departamento de Policía Metropolitana (MDP) no se ha dado alguna opinión respecto a la acusación de Chanel Dickerson, como lo hizo en el momento en el que fue demandada por un grupo de mujeres.



En aquella ocasión, por medio de un comunicado oficial, el departamento señaló que no estaba en la facultad de comentar sobre litigio pendientes, sin embargo, reiteraron su compromiso de tratar de manera justa y equitativa a toda su organización.



