Fiscal rechaza narrativa de que viajeros no hicieron nada ante la agresión sexual que sufrió una mujer al interior de un tren en Pensilvania

El video que muestra a un hombre afroamericano abusando sexualmente de una mujer a bordo de un tren de la línea Market-Frankford de la Autoridad de Transportes del Sureste de Pensilvania (SEPTA) que se dirigía hasta la ciudad de Upper Darby ha despertado mucho interés por la forma en que actuaron los pasajeros que iban en el mismo vagón.



Según varios videos que han circulado desde entonces en diferentes plataformas sociales dejan ver que los usuarios en lugar de ayudar a la víctima prefirieron grabar el momento con sus teléfonos celulares.



A más de una semana de los hechos, el fiscal del distrito del condado de Delaware, Jack Stollsteimer, ha echado por tierra aquellos comentarios que aseguran que los pasajeros no hicieron nada.



“Simplemente no es cierto (que los pasajeros) cruelmente no hicieron nada (para evitar que la mujer fuera víctima de un abuso sexual al interior del tren)”, dijo.



Asimismo, insistió en que los eventos de las versiones que se han dado no son precisos: “Hay una narrativa en la que la gente se sentó en el tren y vio esto (el abuso) y se sentó a grabar videos para su propia satisfacción”.



Contrario a lo que se ha venido diciendo en redes, Jack Stollsteimer asegura que los videos de seguridad de SEPTA muestran otra realidad: “Eso simplemente no es cierto, no sucedió. Tenemos videos de seguridad de SEPTA que muestra que esa no es la verdadera narrativa”.





Asimismo, señaló a SEPTA por dar a conocer una imagen inexacta de los hechos y haya creado un sinfín de comentarios en contra de los usuarios del tren.



“Creo que realmente vino de los funcionarios de SEPTA. Vi el video en el que hablaban de estas personas actuando como si hubiera un grupo de personas grabando cruelmente este incidente”, dijo a la prensa.



El comentario de Jack Stollsteimer llega justo después de que el superintendente de la policía de Upper Darby, Timothy Bernhardt y el portavoz de SEPTA, Andrew Busch, culparan directamente a los pasajeros de no haber ayudado a la mujer.



Stollsteimer dice que algunos ciclistas pudieron haber vislumbrado el asalto, pero no se dieron cuenta a detalle de lo que estaba pasando: “No estaba muy concurrido, escasamente concurrido y se estaba en moviendo. Así que este es un incidente que está sucediendo en el tiempo; la gente entra y sale del auto, es muy posible que no todos hayan sido conscientes de lo que estaba sucediendo”.



Después de que se filtraron los videos de la agresión de Fiston Ngoy, la policía lo arrestó el miércoles por la noche por cargos que incluyen violación, agresión sexual y agresión indecente agravada sin consentimiento por haber atacado presuntamente a una mujer a bordo de un tren cerca de Filadelfia.

