Kim Kardashian modela en lencería semitransparente para su colaboración de SKIMS con Fendi

Kim Kardashian suele acaparar las tendencias de Instagram cada vez que realiza alguna publicación que impacta a sus seguidores. A través de su cuenta personal, la socialité revolucionó a los usuarios al mostrarse con un sorprende y osado look.

A sus 41 años, la ex esposa de Kanye West sigue sorprendiendo a sus fanáticos y, en las últimas horas se llevó todas las miradas con una serie de fotos donde se le puede ver presumiendo cuerpazo mientras modela en lencería semitransparente y ajustados bodysuits, para anunciar la colaboración de su marca de ropa SKIMS con la firma Fendi.

“Introducing FENDI x SKIMS – a first of its kind collaboration that unites the luxury of @Fendi with the innovation of @SKIMS. This limited edition collection launches on November 9 at 6am PST at http://www.fendiskims.com. #FENDIxSKIMS”, es el texto que acompaña las postales que en apenas unas horas han conseguido más de tres millones 228 mil likes y excelentes comentarios.

(Desliza para ver todas las postales)

Por si no fuera suficiente, Kim Kardashian también logró captar la atención hace unos días, gracias a un ceñido enterizo rosado de encaje y transparencias que hizo resaltar su curvilínea figura. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

