Esto respondió Lalo Mora cuando le preguntaron sobre haber tocado indebidamente a una fan

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Parece que a Lalo Mora no está muy arrepentido de haber tocado y besado a varias mujeres sin su consentimiento.

El cantante del género regional mexicano ha estado en el ojo del huracán por haber acosado a varias fanáticas que se acercaron a él sólo para tomarse fotos.

Nuevamente este cerdo #lalomora manoseando a mujeres que le piden una fotografía. Hdsrpm 🤬. Que necesidad de acercarse a este 🐖? pic.twitter.com/uU9uPFD2yp — MIGUEL ÀNGEL RUIZ (@MANRUZ) October 6, 2021

Sin embargo, en una entrevista para ‘Hoy Día’, de Telemundo, Mora se mostró esquivo al hablar del tema.

“No me preguntes cosas porque no le he pedido (perdón), pero quiero pedirle, sí, ¡cómo no!, a mí me da mucha pena eso y ¡qué caray!, no sé cómo explicarlo, pero a Dios y a ella son a los que debo de pedir una disculpa. He llorado sinceramente, por tanta habladuría“, dijo.

Y es que, según el intérprete, a la chica a la que le tocó el seno indebidamente, fue de manera accidental, ya que se iba a caer.

“No, no, no, si no puedo ni andar, ¿Cómo crees que voy a andar con esas cosas?… no, no“, comentó.

“No, no me agarré, sencillamente, me aventó ella, se asustó, y como que me aventó la mano, eso es todo“, finalizó.

También te puede interesar

Esto dijo Maribel Guardia sobre los tocamientos indebidos de Lao Mora a una fan

Lis Vega comparte candente foto mostrando sus encantos sin nada de ropa desde la playa

Jailyne Ojeda presume sus voluptuosas curvas con un mini bikini inspirado en la bandera de México