Futbolista Josh Cavallo reveló que es gay: “Quiero ayudar a otros jugadores en mi situación a que sientan que no están solos” [Video]

Históricamente soy muy pocos los futbolistas que han decidido revelar ante el mundo su orientación sexual, en este caso revelar que son homosexuales. A este tabú quiso Josh Cavallo ponerle frente y comunicó que es gay en una carta pública.

En dicha carta manifestó que estuvo peleando contra su sexualidad por más de seis años, pero finalmente se siente orgulloso de decirle al mundo lo que realmente es.

Además, asegura que conoce a otros futbolistas que pertenecen a la comunidad LGTBQ+ y viven su situación en silencio, no solo en Australia sino en el mundo. Él quiere cambiar eso y evitar que otros compañeros sigan escondiendo su sexualidad.

Joshua Cavallo tiene 21 años de edad, es australiano y pertenece al Adelaide United de su país. Es mediocampista y representó a la selección australiana Sub-20.

Comunicado de Josh Cavallo

“Hoy estoy listo para hablar acerca de algo personal. Finalmente me siento cómodo para hablar de ello en mi vida. Estoy orgulloso de anunciar públicamente que soy gay.

Ha sido un largo viaje hasta llegar a este punto en mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir fuera [hacerlo público]. He estado peleando contra mi sexualidad durante más de seis años y ahora estoy orgulloso de poder descansar al respecto.

La gente que me conoce personalmente sabe que soy una persona reservada. Mientras crecía, yo siempre sentía la necesidad de esconderme porque estaba avergonzado. Avergonzado nunca habría sido capaz de hacer lo que amo y ser gay. Esconder lo que realmente soy para perseguir un sueño que siempre he querido desde pequeño: jugar al fútbol y ser tratado igual que el resto nunca se sintió como una realidad.

Ser un futbolista gay encerrado. Yo he tenido que aprender a digerir mis sentimientos para encajar en el molde de un futbolista profesional. Crecer siendo gay y jugar al fútbol son dos mundos que no se habían cruzado antes. Yo he vivido mi vida asumiendo que esto era un tópico del que nunca se había hablado.

En fútbol tú sólo tienes una pequeña ventana para alcanzar la grandeza y, quizá, anunciar tu homosexualidad pueda tener un impacto negativo en tu carrera. Como futbolista gay yo conozco otros jugadores que lo viven en silencio. Yo quiero ayudar a cambiar esto, demostrar que todo el mundo es bienvenido en el mundo del fútbol y merece el derecho de ser auténtico en sí mismo.

Es asombroso comprobar que no hay actualmente futbolistas gays que jueguen profesionalmente y ‘salgan del armario’ mientras están jugando, no sólo en Australia, en todo el mundo. Afortunadamente espero que esto cambie en un futuro cercano. Espero que compartiendo lo que soy, pueda mostrar a otra gente que se identifica como LGTBQ+ que son bienvenidos en la comunidad del fútbol. Quiero ayudar a otros jugadores en mi situación a que sientan que no están solos.

