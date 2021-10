José Luis Rodríguez ‘El Puma’ elogió a Camilo diciendo que es “el mejor artista de su género musical”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Para muchos no es un secreto que Camilo ha sabido posicionarse como uno de los artistas musicales del momento, principalmente porque sus canciones no incitan a la violencia, ni discriminan a la mujer, no contienen letras sexosas. ni mucho menos abarcan términos groseros. Estas cualidades fueron suficientes para que el cantante venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’ elogiara con unas buenas palabras al cantante colombiano.

Todo este acontecimiento ocurrió cuando Camilo y Evaluna se encontraban en Miami dando un concierto en donde estaba José Luis Rodríguez. El intérprete venezolano es muy cercano a la familia Montaner y no quiso perderse para nada en el mundo dicho evento. Tanto Camilo como Evaluna interpretaron en vivo la canción ‘Índigo’, esto con la finalidad de volverse a encontrar nuevamente con los fanáticos tras años difíciles sin poder presentarse por varios meses en los escenarios debido a la propagación masiva del Covid-19.

Posteriormente, ese fue el momento perfecto para que José Luis Rodríguez compartiera en su cuenta de Instagram diversas fotografías acompañado de la familia Montaner, y además, usó también sus redes sociales como herramienta para elogiar a Camilo diciendo que “es el mejor artista dentro de su generación actual”.

“Anoche fue la noche de Camilo, Evaluna e Índigo. En mi veloz carrera por la vida, nunca había tenido tiempo, ni me detuve un poco, para ver en el escenario otros artistas, cosa que quería siempre quise hacer pero no se me daba por lo comprometido que estaba con mi carrera” José Luis Rodríguez ‘El Puma’

Asimismo, el cantante venezolano comentó que se sintió muy satisfecho y muy alegre tras haber estado presente en el evento y ver el talento que, según él, tienen Camilo y Evaluna para formar parte de la nueva generación de relevo.

“Voy a tratar de describir lo que percibí el viernes por la noche: Vi a un artista INMENSO, escuché melodías hermosas, poesía, verdad, música, mucho amor y mucha luz. No me refiero a la del escenario, sino la luz que emana de Camilo y mi querida Evaluna”, expresó ‘El Puma’.

Además de lo antes mencionado, José Luis Rodríguez aseguró que Camilo ya está totalmente listo para dar el salto significativo a toda su carrera, pues considera que él tiene una chispa que no se compara con otros cantantes de su edad.

“En el camino de cada canción, encontré algo que tenía tiempo que no sentía al ver a alguien entregando todo en tarima, sencillamente una VERDAD. Siempre he evitado las comparaciones, solo quiero decir que para mí Camilo es el mejor en el género actual y de lejos, muy lejos. No tiene límites y creo que está listo para dar el salto al idioma anglosajón a un paso mayor”, añadió.

