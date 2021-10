Video captó descarado robo a restaurante Popeyes en Nueva York: ladrón “contorsionista” rompió ventana en plena calle y luego se arrastró

NYPD publicó un video insólito en procura de atrapar a un ladrón que lanzó una piedra para romper una ventana en plena calle de El Bronx y entrar a robar a un restaurante Popeyes, arrastrándose como un contorsionista de circo.

Su cuestionado “talento” le permitió robar una caja fuerte con miles de dólares en efectivo, dijeron las autoridades. El hecho sucedió alrededor de las 6 a.m. del 10 de octubre en el restaurante de pollo frito ubicado en 2809 Third Ave, en el vecindario de Mott Haven.

Las imágenes de seguridad editadas y divulgadas anoche por NYPD muestran al hombre usando una piedra grande al menos dos veces para romper la ventana en la calle. Al entrar, aterrizó en una mesa llena de vidrios y desde allí se fue arrastrando y caminando hasta llegar al dinero.

El hombre no identificado agarró una pequeña caja fuerte con $2,000 dólares en efectivo y caminó por la cocina de Popeyes antes de salir. Luego huyó del área a pie, acotó Pix11.