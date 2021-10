‘House Of Gucci’: se reveló el nuevo trailer de la película dirigida por Ridley Scott con una Lady Gaga deslumbrante

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La nueva película de Ridley Scott tiene todo para hacerse un lugar en la entrega de los Premios Óscar 2022. ‘House Of Gucci’ nos promete una cinta turbulenta llena de suspenso y misterio en donde los espectadores podrán conocer a mayor fondo esta historia basada en la vida real sobre el clan Gucci.

Hace poco se reveló el nuevo vistazo de esta producción cinematográfica que será protagonizada por un elenco sorprendente: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Camille Cottin y Vincent Riotta, son algunas de las caras estelares que protagonizarán esta película llena de traición, codicia, crimen, miseria y ambición.

Ridley Scott vuelve a contar con los servicios del actor estadounidense Adam Driver en ‘House Of Gucci’, luego de que ambos trabajaran juntos en la cinta ‘The Last Duel’, película que recibió duras críticas y números deficientes en la taquilla norteamericana. Ahora tal parece que tanto Adam Driver como Ridley Scott tendrán una segunda oportunidad para reivindicarse en este nuevo proyecto cinematográfico que se perfila a la próxima temporada de premios.

La historia abordará el asesinato del afamado empresario Maurizio Gucci que tuvo a su esposa, la socialité Patrizia Reggiani, como su autora intelectual. En 1998, Patrizia Reggiani fue condenada a pasar 29 años en prisión por orquestar el asesinato de su esposo. Según se dijo en el juicio en aquel entonces, Patrizia decidió cometer el crimen guiada por los celos, el resentimiento y la ambición de querer quedarse con el control total de Gucci, al que no tendría acceso una vez que Maurizio se casara con otra mujer.

‘House Of Gucci’ se estrenará en salas de cine el 26 de noviembre y abarcará la novela gráfica de ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed’, escrita por Sara Gay Forden.

