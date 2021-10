El reboot de ‘Sex and the City’ abordará temas relacionados con la discriminación racial

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La ausencia de Kim Cattrall en el remake de ‘Sex and the City’ se verá compensada de alguna forma por la incorporación al elenco de Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Sara Ramirez y Sarita Choudhury, que indirectamente también permitirá abordar una de las mayores críticas a las que se había enfrentado la serie: la falta de diversidad en el círculo social de la protagonista Carrie Bradshaw, a la que da vida Sarah Jessica Parker.

Más allá de los nuevos fichajes, no se ha confirmado ningún detalle sobre si la trama del revival ‘And Just Like That’ abordará asuntos que había evitado en la historia original, como la discriminación racial o si pasará de puntillas sobre ellos.

Aunque ella tampoco puede revelar detalles, Nicole prometió que no lo harán y que tampoco se limitarán a incluir personajes superficiales y estereotipados poniendo como ejemplo el propio: una ama de casa de Park Avenue con tres hijos que trabaja como documentalista.

“Podemos hablar del tema que todo el mundo tiene en mente, que no había personajes de color debidamente desarrollados, pero ahora hay cuatro nuevos. Somos personas reales y ha sido maravilloso trabajar con las chicas. Algunas de las historias lidian con asuntos como la raza y con experiencias reales. Estamos hablando de la ciudad de Nueva York”, dejó entrever en entrevista con People.

En una conversación con Variety, Parker abordó la falta de diversidad en el programa original que se transmitió por HBO entre 1998 y 2004: “Estoy emocionada de ser parte de algo que es diferente para ellas. Podemos hablar del elefante en la habitación que no había personajes de color completamente desarrollados, pero ahora aquí estamos las cuatro“, expresó.

Después de casi 20 años, ‘Sex and The City’ volverá, solo que ahora lo hará bajo el nombre ‘And Just Like That’.

No se conocían más detalles sobre el estreno, pero recientemente, HBO Max anunció que será lanzada el próximo diciembre.

Los nuevos episodios de la popular serie nos presentarán la vida de Carrie, Miranda y Charlotte ya en sus años cincuenta y cómo afrontarán esta nueva etapa de sus vidas.

