Muere a los 57 años Willie Garson, conocido por actuar en la serie ‘Sex and the City’

El actor estadounidense Willie Garson, famoso por interpretar a ‘Stanford Blatch’ en la serie y películas de ‘Sex and the City’, murió este martes, 21 de septiembre, a los 57 años de edad.

Y aunque todavía se desconoce la causa de su fallecimiento, desde el portal de TMZ se informa que Willie llevaba unos cuantos años luchando contra el cáncer.

Su hijo, Nathen Garson, también confirmó el desafortunado deceso en su perfil de Instagram con el siguiente emotivo mensaje que dejó junto a varias imágenes del actor:

“Te quiero mucho papá. Descansa en paz. Estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y de que hayas podido lograr tanto. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que emprendas tu propia aventura. Siempre estarás conmigo. Te amo más de lo que jamás sabrás y me alegro de que puedas estar en paz ahora…”, dice la publicación.

Garson interpretó durante seis años el papel de Stanford Blatch, el carismático y divertido amigo de Carrie Bradshaw en la famosa serie de HBO al que la protagonista, Sarah Jessica Parker, llamaba cariñosamente Stanny.

Cabe resaltar que poco antes de su partida estuvo trabajando en el rodaje de la serie ‘And Just Like That’ que servirá de secuela de ‘Sex and the city’.

HBO también decidió compartir unas bonitas palabras para decirle adiós al actor, a quien reconocen como uno de los “personajes más queridos” de la plataforma.

“Willie Garson era en la vida, como en la pantalla. Un amigo devoto con una luz brillante para todos los que estuvieran en su universo. Creó uno de los personajes más queridos de HBO y fue miembro de nuestra familia durante casi 25 años. Estamos profundamente tristes de conocer su fallecimiento y expresamos nuestras sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, comunicaron desde sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by HBO (@hbo)

