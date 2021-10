Trump no cree que Administración Biden vaya a pagar $450,000 a migrantes separados de sus familiares en la frontera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El expresidente Donald Trump considera que ni siquiera es creíble el supuesto plan de la Administración Biden para pagar $450,000 a migrantes que han sido separados de sus familiares en la frontera sur.

“No es creíble lo que ellos están haciendo”, declaró el republicano en el programa de radio “Clay Travis and Buck Sexton”.

“Una de las cosas que estábamos haciendo es, tú sabes, separación, que se estaba haciendo antes de nosotros”, agregó el exmandatario.

“Cuando le gente escuchaba eso, ellos no venían, porque si un padre teme que van a hacer separados, ellos no vienen”, planteó Trump.

Un reporte este jueves de Wall Street Journal indica que pagos de aproximadamente $450,000 por persona de compensación serían emitidos a inmigrantes afectados por la política de “tolerancia cero” del Gobierno de Trump.

Lo anterior sería parte de un esfuerzo para resolver las demandas presentadas en nombre de los padres y niños que alegan que las autoridades migratorias los sometieron a traumas psicológicos.

“Ningún país puede sostener lo que está pasando en el nuestro”, consideró el expresidente al destacar las supuestas fallas del Gobierno de Biden en detener el flujo desproporcionado de inmigrantes en la frontera y la falta de coordinación con las autoridades mexicanas.

El exvicepresidente Mike Pence también tronó contra la supuesta intención de Biden y su equipo, tildándola de totalmente inaceptable, y que costaría cientos de de millones de dólares.

“Por supuesto, toda su política en la frontera sur ha sido un desastre desde el día uno, y es notable pensar que bajo nuestra Administración, nosotros construimos 400 millas de barrera y literalmente implementando la política conocida como ‘Permanecer en México’ logramos reducir la inmigración ilegal en 90%”, declaró este viernes Pence a “Fox & Friends”.

El Departamento de Justicia federal se encuentra en negociaciones para pagar cientos de miles de dólares a cada niño y padre de familia que fueron separados en la frontera durante el periodo en que gobernó Trump.

Sin embargo, una persona al tanto de las discusiones señaló a The Associated Press que la cifra mencionada no es definitiva y que habría sido modificada aunque no drásticamente. La fuente que habló bajo condición de anonimato debido al carácter privado de las conversaciones añadió que las pláticas continuarán, y que, al momento, no hay confirmación sobre un acuerdo final.

Unos 5,500 niños fueron separados de sus padres bajo “tolerancia cero” de Trump. Bajo dicha regla, los padres fueron separados de sus hijos para ser procesados penalmente por cruzar la frontera de manera ilegal.

Aparte de la compensación económica, los abogados de las familias afectadas buscan que se otorgue un estatus de permanencia legal en EE.UU. a aquellos afectados por dichas acciones de las autoridades migratorias. La política de “tolerancia cero” fue suspendida por un juez en junio de 2018, seis días después de que Trump dejara sin efecto la política por el repudio generalizado a nivel nacional e internacional.

