Videos captaron descarados robos a joyería y boutique en Nueva York, al estilo película de comedia

Con ayuda de una mujer, un hombre robó descaradamente un costoso anillo de compromiso y otras joyas de boda en un negocio en Staten Island (NYC), generando una escena al estilo comedia de cine. Otro caso similar sucedió en una boutique en Manhattan.

Según un video publicado ayer por NYPD, el presunto ladrón entró en “Jewelers on Fifth”, joyería ubicada en 55 Richmond Terrace en St. George, a las 5:40 p.m. del 18 de octubre y pidió ver un anillo de compromiso de tres piezas valorado en $17,400 dólares, dijo la policía.

Las imágenes muestran al sospechoso mirando brevemente las joyas. Luego su presunta cómplice se acerca desde la calle a la entrada y el supuesto cliente le pidió al empleado que la diera acceso a la puerta de seguridad, para que ella también pudiera ver las joyas, dijeron las autoridades.

Seguidamente el presunto ladrón camina hacia la puerta, con los anillos, fingiendo que iba a recibir a la mujer, pero en cambio ambos salieron corriendo hacia la calle. El empleado desconcertado intentó seguirlos, pero no lo consiguió. El hombre huyó a pie y la mujer se subió en un auto Nissan Versa negro, dijo la policía. Casi dos semanas después, no se han realizado arrestos.

Otro video de NYPD captó a dos ladrones entrando a plena luz en una boutique “Christian Louboutin” ubicada en 59 Horatio St (Manhattan), a plena luz el pasado martes 26 a la 1:14 p.m. Se les ve llegar y comenzar a tomar mercancía en exhibición, a toda velocidad, como si estuviesen en un supermercado. Según la policía, estaban armados con cuchillo y se llevaron al menos 6 bolsos de lujo.