Curtis Sliwa: “Si ustedes votan por Eric Adams van a tener un De Blasio 2”

Tras las elecciones generales del 2 de noviembre se conocerá quién será el Alcalde de la Ciudad de Nueva York que manejará las riendas de la Gran Manzana a partir de enero. Y aunque los sondeos de opinión le dan una amplia ventaja al demócrata Eric Adams, su oponente, Curtis Sliwa, no se ha dormido en los laureles y ha intensificado su campaña, conquistando adeptos en diferentes rincones de la ciudad.

El creador del grupo de vigilancia los Ángeles Guardianes, quien está compitiendo como candidato republicano y además en la línea Independiente, habló con El Diario NY, y no solo se comprometió a llevar a Nueva York por una dirección distinta a la que ha transitado la ciudad en los últimos 8 años, sino que arremetió fuertemente contra el actual alcalde Bill de Blasio, a quien calificó como un “fracaso total”, y su contrincante demócrata.

Sliwa aseguró que votar por Adams es continuar con los pasos de De Blasio, y dijo que aunque es republicano, no tiene nada que ver con Donald Trump, a quien abiertamente ha criticado. Asimismo dio su palabra de que en una eventual administración suya, tendrá en cuenta a latinos destacados para altos cargos como la jefatura del NYPD, y hará un revolcón en el manejo que Nueva York está haciendo de las personas con enfermedades mentales y emocionales, y los desamparados.

Siendo los latinos en NY más del 29%, ¿Qué importancia real tendrán los hispanos en una eventual Alcaldía suya?

“En primer lugar hay que decir que los latinos y las latinas son la mayoría de las minorías en Nueva York, y pronto serán la mayoría. Y cuando miro por ejemplo, el Departamento de Policía, sabiendo que los latinos y las latinas son ya el 30 por ciento, veo que nunca han entrevistado a ninguno para el cargo de Comisionado del NYPD. De Blasio nunca entrevistó a un latino y Eric Adams no tiene intenciones de entrevistar para ese cargo a un latino o latina, y eso es otra bofetada en la cara a la creciente población latina, que nunca ha sido considerada en cuenta. Así que yo voy a buscar en el Departamento de Policía a un número de latinos y latinas prominentes, para mirar si es posible que sea Comisionado de policía. Es necesario darle reconocimiento a los latinos”.

¿Cuál será su columna vertebral para combatir la criminalidad que está rampante en la ciudad?

“La criminalidad no solo está afectando a los latinos, pero muchos latinos están afectados con bandas criminales como Trinitarios, MS-13, Latin Kings y otras pandillas que constantemente acosan a la gente, la extorsionan, les roban dinero. Por eso yo voy a hacer una prioridad especial el combatir a esas pandillas, porque han hecho que la gente tenga miedo, y creo que para controlar las calles, tenemos que poner presión en las pandillas y encarcelarlos”.

Siendo usted republicano, hay quienes no le ven opciones de ser Alcalde, entre otras cosas, por la asociación que se hace con el gobierno republicano que hizo Trump. ¿Qué le dice a esos votantes que no quieren ver a un republicano de nuevo con el mando de la ciudad?

“Yo sé que no hay duda de que el 6 de enero (cuando fue la toma del Capitolio) resonó en las mentes de todos, y no se perdona a los republicanos por eso, excepto en mi caso, que cuando corrí en las primarias, mi oponente, que era Fernando Mateo, un dominicano empresario bien conocido, quien era realmente Trumpista. Él gastó 2 millones de dólares en publicidad contra mí en televisión y en radio, diciendo que Curtis Sliwa no era republicano, porque yo nunca fui Trumpista. Y nunca discutí contra eso, porque Fernando Mateo tenía toda la razón. Yo no soy un Trumpista. Y aún así, todavía los republicanos de la ciudad me eligieron como el candidato, con una votación de 70% contra 30%.

¿Cree que tiene chances reales de ser Alcalde de Nueva York?

“Claro que sí. Yo creo que los neoyorquinos, todos los neoyorquinos me miran y dicen ‘él nos ha apoyado por muchos años’. Y aunque ser republicano hoy es difícil, por culpa de Trump, también estoy corriendo en la línea del Partido Independiente, porque soy independiente. La gente ahora tiene dos opciones: votar por mi como republicano o como independiente”.

¿Cómo ve lo que fue la Administración del alcalde Bill de Blasio?

“Fue un fracaso total. Pero el peor fracaso de De Blasio ha sido el manejo que le ha dado a las personas perturbadas emocionalmente. Están por todas partes, están en el metro, en los parques, en las calles. Son un peligro para sí mismos y para los demás. Y lo unico que De Blasio y su esposa hicieron, fue crear el programa Thrive, que agarró $1,250.000 de dólares de nuestro dinero de impuestos, y no vimos ningún resultado. Es el peor programa, con el que no se hizo nada. Entonces, como Alcalde, a partir de enero 2, lo primero que voy a hacer es despedir a todos los trabajadores de Thrive, y voy a tener un manejo diferente del tema, sacar a las personas perturbadas de las calles y hacer que reciban el tratamiento que necesitan y puedan regresar a la normalidad”.

¿Cómo sería una eventual Alcaldía de Eric Adams? ¿No cree que es una buena opción para la Ciudad?

“Eric Adams le dio como calificación a De Blasio una B positiva, y yo le di una F de fracaso total. Ahí, en el debate, me di cuenta que en realidad Eric Adams va a ser otro De Blasio, así que si votan por Eric Adams van a tener un De Blasio 2, la misma cosa. No es independiente, Curtis Sliwa sí lo es. Adams va a seguir el camino que ya creó Bill de Blasio, lo que significa que iremos directo al fracaso, porque él no sabe cómo manejar las cosas. No hay diferenciación entre ellos dos”.