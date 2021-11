Jailyne Ojeda luce sus prominentes curvas arriba de un caballo con body paint de Avatar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Jailyne Ojeda acaparó todas las miradas de Instagram y generó un gran impacto gracias a el disfraz de Halloween que eligió para este año.

En esta oportunidad, la modelo mexicana enloqueció a sus más de 13.5 millones de seguidores de la famosa red social al compartir un video y varias fotos en las que aparece luciendo sus prominentes curvas arriba de un caballo, con un impresionante body paint inspirado en la película de James Cameron, “Avatar”.

“AVATAR! Body paint done by @robtheoriginal and his wife @sylviaferrel can’t wait to show you guys the photos 💙”, escribió al pie del clip que se llevó más de 300 mil visualizaciones y excelentes comentarios.

“Belleza de mujer 😍😍”, “Quisiera ser ese caballo” y “Precioso cuerpo y trasero 🍑🔥”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron.

Por si no fuera suficiente, Jailyne Ojeda también aceleró pulsaciones con otro diminuto disfraz de látex de vaquera, donde se dejó admirar meneando la retaguardia para deleitar la pupila de sus fieles admiradores.

(Desliza para ver todo el contenido)

