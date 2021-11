La foto hot de Shakira y Piqué para celebrar Halloween

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Shakira aprovechó este Halloween para disfrazarse de una forma muy original. La cantante colombiana fue invitada a una fiesta de disfraces junto a su marido, Gerard Piqué, y a través de sus redes sociales mostró el outfit que eligió, a tono con el de su pareja.

“I know what you did last Halloween (Sé lo que hiciste el Halloween pasado)”, escribió la cantante colombiana en su cuenta de Instagram. La publicación fue acompañada por una foto en la que se ve a Shakira y Piqué disfrazados de colegiales “diabólicos” mientras se están por dar un “beso de lengua”.

Para la ocasión, ella eligió una camisa blanca con corbata negra y una minifalda oscura. Además, se peinó con dos colitas. Para dar el aspecto “terrorífico”, se maquilló heridas, sangre y ojeras en la cara. Por su parte, él luce un maquillaje similar, corbata y el pelo rojizo.

El posteo no pasó desapercibido y superó el millón de ‘me gusta’ en unas pocas horas. A su vez, cientos de usuarios elogiaron la vestimenta elegida para la celebración.

La fiesta fue en la casa de Patrick Kluivert, quien junto a su esposa Rossana recibieron a varios jugadores del Barcelona para festejar. Entre ellos estuvieron Sergio Busquets y su pareja, Elena Galera.

También te puede interesar

Shakira asegura que no se tiñó el pelo de rubio para hacerse pasar por blanca

¿Kim Kardashian y Pete Davidson son la pareja sorpresa del año o tan solo buenos amigos?

Fiscalía General de Justicia del Edomex informa que Octavio Ocaña murió por un disparo accidental