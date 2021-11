Madre e hija asesinadas a puñaladas en su hogar en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una madre y su hija adulta fueron encontradas muertas a puñaladas dentro de su hogar en Yonkers, en las afueras de NYC.

La policía local dijo que recibió una llamada el lunes alrededor de las 4:30 p.m. de una mujer diciendo que estaba preocupada por el bienestar de su amiga. Cuando los agentes fueron a realizar un control de bienestar en la casa en Shipman Avenue, encontraron a ambas residentes de 70 y 38 años muertas a puñaladas.

La pesquisa inicial adelantó que el sospechoso conocía a las víctimas, pero no llegó a decir quién podría ser esa persona de interés. “Había una ventana rota en la parte de atrás”, dijo el comisionado de policía de Yonkers, John Mueller. “No sabemos si fue una entrada forzada. No sabemos si se trata de una persona a la que dejaron entrar o no. Todavía estamos investigando eso, es una posibilidad. Éste parece ser un incidente aislado” y no un crimen al azar.

La policía dice que tenía varias pistas en este momento. Las víctimas no fueron identificaron, pero se dijo que una de ellas trabajaba para las escuelas públicas de Yonkers, informó Fox News.