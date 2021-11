Sarah Jessica Parker se une con Airbnb para alquilar el apartamento de Carrie Bradshaw

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Falta mucho menos para que HBO estrene nuevos episodios de “Sex and The City”, por lo que la producción, su protagonista Sarah Jessica Parker y Airbnd se han unido para poner en alquiler el icónico apartamento de Carrie Bradshaw en Nueva York.

Todos los fanáticos tendrán la oportunidad de quedarse en la propiedad y revivir tanto momento que la protagonista de la serie vivió dentro de él. Es común que lo seguidores de esta producción pasearan por la zona donde se encuentra en apartamento para fotografiarse en frente.

Según Airbnb, los que alquilen el lugar podrán acceder al armario equipado con prendas de alta costura, bajar los escalones de la casa tal cual como lo hacía Carrie, beber un Cosmopolitan y contar con un saludo personalizado de la actriz.

La estadía puede ser de hasta dos invitados el 12 y 13 de noviembre por tan solo $23 la noche. También se dio a conocer que Airbnb hará una donación a al Studio Museum de Harlem, unmuseo de arte contemporáneo que se encarga de difundir la obra de artistas afrodescendientes.

Esta donación está relacionada con que el reboot abordará temas relacionados con la discriminación racial.

Esto es solo la antesala del estreno en diciembre de este año de la “Sex and the city: And Just Like That”. Hasta el momento se dice que los 10 nuevos episodios retomarán la vida de Bradshaw.

