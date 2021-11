Review: Mario Party Superstars, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Disco Elysium, Nickelodeon All-Star Brawl, Voice of Cards y Philips Hue Blanco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Estos son los mejores videojuegos y gadgets que sin importar qué consola sea tu favorita o qué género prefieras te reseñamos, así que si eres fanático de la tecnología tenemos para todos los gustos y así puedas hacer una buena elección. Esta semana presentamos: Mario Party Superstars, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, Disco Elysium: The Final Cut, Nickelodeon All-Star Brawl, Voice of Cards y Focos inteligentes Philips Hue Blanco.

Mario Party Superstars

Quizá todos sabemos que Mario Party es un título con una serie de minijuegos, así que está por demás explicar de qué trata. pero a diferencia de sus predecesores, en esta ocasión Nintendo escogió 100 de los mejores que hemos disfrutado desde que en las primeras 10 entregas cuando creó la franquicia para el Nintendo 64.

Aunque también es disfrutable en el modo para un jugador, como su nombre lo dice lo bueno está cuando lo pruebas en compañía de amigos y familiares pues es ahí donde comienza la verdadera fiesta.

Pero no solo retoma los minigames, ya que también retoma algunos tableros y los reimagina añadiendo nuevas dinámicas que le dan un toque fresco a esta entrega.

En esta ocasión no estaremos obligaos a usar los controles por movimiento o el giroscopio, algo que nos habría gustado aunque sea tener la opción y nosotros decidir si lo hacíamos o no, así que todo es con apretar botones.

Además del añadido de que lo podemos jugar en línea con personas y amigos de cualquier parte del mundo, le da un plus, pues en estos tiempos que muchas veces no podemos reunirnos con ellos en casa, podemos disfrutar de las partidas a distancia.

Si eres fan de la franquicia de Mario Party no dudes en darle un vistazo. Le damos una calificación de 7.5 de 10. Disponible en Switch.

· Lee también: Review: Guardians of the Galaxy, Riders Republic, Life is Strange: True Colors y The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

Se trata de un juego de peleas y la adaptación de la exitosa serie de anime a los videojuegos que se desarrolla en los ocho capítulos que ya seguro muchos han visto en la televisión y el cine.

Al revivir todo lo que hemos visto se puede decir que es un fan service para que puedas llenar el hueco en lo que llega la nueva temporada. El modo historia el sistema de juego es algo lineal, sin mucha libertad a la exploración y con un poco de abuso de la narración de lo que pasa con imágenes, es así respetando el arte del anime a la perfección.

Si tienes paciencia con el modo historia podrás desbloquear a los 18 peleadores pues al inicio tienes solo 4, cada uno con su propia habilidad.

Sobre la experiencia en las peleas, son llenas de acción y los movimientos especiales se ven increíbles, por lo que querrás pasar ver los de todos, cada vez que tengas la oportunidad, y con controles básicos y sencillos que cualquiera pude dominar.

Si te gusta la serie de Demon Slayer y quieres más de ella, es una muy buena opción, de lo contrario hay muchos más juegos de pelea que quizá cumplan con las expectativas. Le damos una calificación de 7 de 10. Disponible en Xbox Series X/S, One, PS4, PS5, Switch y PC.

Disco Elysium: The Final Cut

Se trata de una de las grandes sorpresas de los últimos años, un juego RPG con una narrativa envolvente, desarrollo de personajes excepcional y muy buen gameplay.

Aquí tomamos el papel de un agente policiaco descuidado que afronta la encomienda de resolver un crimen en una ciudad plagada de crimen, pobreza y corrupción al cual dependiendo de las habilidades que escojas al inicio habrá repercusiones a lo largo del juego.

Las misiones están tan bien planeadas que a veces no podrás distinguir si las primarias o secundarias son parte o no de la historia que plantea el problema inicial, y por ello no hay instante que las dejes de disfrutar.

Si a esto se le suma el nuevo contenido, pues no hay más que decir que, aunque ya pasaron dos años de haber sido lanzado originalmente, no deja de ser un juego disfrutable.

Que su aspecto oscuro no te haga juzgarlo mal pues en verdad es tan bueno como seguro ya habías escuchado que era. Le damos una calificación de 9 de 10. Disponible en Xbox, PS4, Switch y PC, aunque la versión The Final Cut, está disponible como novedad en Xbox y Switch.

Nickelodeon All-Star Brawl

Se trata de un juego de peleas de fiesta con muchos de las estrellas de Nickelodeon, Bob Esponja, Rugrats, Cat Dog, Avatar y muchos más en el que la principal tarea que tendrás es divertirte sacando a tus contrincantes del escenario.

Técnicamente parece un juego de la pasada generación y la música es algo que podría no estar y no te darías cuenta. Pero en donde sí tiene muy buenos aciertos, es que no solo se trata de una copia de Smash Bros, ya que aunque toma todo lo mejor de dicha franquicia, le pone su propio toque.

Las batallas son divertidas, pero nos habrían gustado aún más personajes y escenarios, así como modos de juegos, además hay algo que también se extraña, y es que los personajes no cuenten con doblaje, algo que lo habría hecho aún más destacable.

Si te gusta lo que has visto en el rey de este tipo de juegos y además te gustan las caricaturas de los 90, este juego es definitivamente uno a los que debes darle una oportunidad. Le damos una calificación de 7 de 10. Disponible en Xbox Series X/S, One, PS4, PS5, Switch y PC.

Voice of Cards

Se trata de un RPG por turnos tradicional con cartas, cuya historia inicia con la Reina Nilla reclutando héroes que se animen a matar a un dragón que pone en peligro al reino, por lo que 3 integrantes de la Ivory Order, se ofrecen a cumplir la misión. Es ahí que tomamos el papel de Ash y Mar, un monstruo quien busca la recompensa, misión a la que se unen otros personajes.

Todo esto, se representa con cartas, algo que vuelve el juego algo monótono y aburrido pues además es bastante sencillo poder vencer a los enemigos, algo que los desarrolladores prometieron arreglar con una actualización.

Lo que sí es divertido son los diálogos ya que se nota que quienes lo hicieron son expertos en esto de contar historias pues lo hacen magistralmente.

Si te gustan los juegos de estrategia y las cartas seguro será un juego que disfrutarás, eso sí debes saber que no es muy largo como a lo que estamos acostumbrados en el género, pero si pasas por alto ese detalle quizá lo puedes disfrutar. Le damos una calificación de 6.5 de 10. Disponible en PS4, Switch y PC.

Focos inteligentes Philips Hue Blanco

Se trata de unos focos que ayudan a tener la casa del futuro o inteligente, pues se conectan con el WiFi o vía Bluetooth y que podemos controlar con nuestro celular o tableta o incluso la voz con ayuda de bocinas como Alexa.

Para ello, solo tienes que instalar la app, emparejarlos con el Bridge que es una especie de controlador que le da vida y que hace que todo sea posible.

Hay muchas posibilidades de darle uso como programar la luz para despertar, para ir a dormir e incluso, controlarla si no estás en casa o bajar la luminosidad, ya sea mediante la app o con los ya mencionados dispositivos que tienen control de voz.

Sin duda es de las mejores opciones para alcanzar el prometido futuro de tener una casa inteligente de una manera sencilla.

