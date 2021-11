Mourinho toca fondo: La Roma cae ante el recién ascendido Venezia y el portugués arremete contra su plantilla

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Roma de Mourinho sigue hundiéndose. El equipo ‘Giallorosso’ cayó sorpresivamente ante el recién ascendido Venezia, algo que provocó la furia del entrenador portugués que volvió a criticar a su plantilla.

¡INOLVIDABLE TRIUNFAZO DEL VENEZIA!



En el Pier Luigi Penzo, el equipo Veneziano remontó y derrotó 3-2 a la Roma de Mourinho en la #SerieA.



Segunda caída al hilo para los de Mou. Victoria clave del local para escaparse de la zona de descenso. pic.twitter.com/k2K8U6RmrI — Fútbol Italiano (@FutbolItaliano) November 7, 2021

Mourinho, que habló para Sky Sports y DAZN explicó que su equipo está desequilibrada y que pesan las bajas que tiene el plantel.

“Sí hay una plantilla desequilibrada, sin tener las mismas opciones en un papel, cuando el campeonato se hace serio y pierdes jugadores por sanciones y cansancio, debes ser entrenador de reacción, no de construcción. Debes solucionar problemas que la plantilla no puede solucionar: no tenemos dos jugadores por cada posición. Karsdorp estaba cansado, y no podía sustituirlo. No es como con Darmian y Dumfries, Kjaer y Romagnoli, Danilo o Cuadrado”, explicó.

De la misma manera destacó que a pesar de sus duras palabras, no está criticando a su club pero que igualmente hay posiciones que han sido complicadas de ocupar tras la pérdida de algunos futbolistas importantes como lo fue Dzeko antes de irse al Inter, y Spinazzola.

“No estoy criticando a mi club, que trabajó en el verano para limpiar y reaccionar ante situaciones inesperadas como perder a Spinazzola y Dzeko. No es una temporada para pensar en grandes cosas, pero debo intentar levantar al máximo las motivaciones. Hasta que sea posible, siempre debemos apuntar al cuarto puesto, pero por algo este equipo fue sexto o séptimo en las temporadas anteriores. Nunca dije que tenemos a un equipo que vale el cuarto puesto”, aseveró.

🗣 Mourinho: "El esfuerzo que hizo el club en verano fue más para reaccionar que para fortalecer. No creo que la plantilla de ahora sea mejor que la del año pasado. Hoy los laterales del banquillo eran Reynolds y Tripi… sería útil haber tenido a Bruno Peres o J. Jesus". pic.twitter.com/BnpN2BR9YD — Soy Calcio (@SoyCalcio_) November 7, 2021

Finalmente criticó las decisiones arbitrales del partido, refutando el penal que le cobraron al Venezia y haciendo mención a algunas duras entradas que recibieron sus jugadores pero que el principal no sancionó con cartulina amarilla.

“El segundo gol del Venecia es una historia importante (penalti), pero debo protegerme y no decir nada. También podría hablar de futbolistas no amonestados... Prefiero no decir nada más. Las reglas las hicieron los que nunca jugaron al fútbol. Al final de la temporada veremos si habrá equilibrio en los errores arbitrales: de momento no es así. Mejor callarse”.

Con la derrota de hoy, la Roma suma 5 tropiezos en lo que va de temporada y se aleja de los puestos de vanguardia, pues cae hasta la sexta posición con 19 puntos a la espera de lo que puedan hacer los líderes Milan y Napoli que podrían extender su ventaja en caso de que ambos puntúen.

La Roma de Mourinho pierde por quinta vez en 12 partidos y se complica. La defensa es muy irregular, el centro del campo tiene mucha calidad pero le falta un perfil más defensivo y arriba se genera mucho pero no entra.



A ver cómo reacciona Mourinho.— Jose Rodríguez (@JosRodriguez37) November 7, 2021

