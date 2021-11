Estafas en Internet: Advierten de influencers que se hacen pasar por expertos financieros y no lo son

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Michelle Jackson es una influencer con la misión de ayudar a sus lectores y oyentes a empoderarse financieramente, sin embargo, reconoce que aunque el tema le apasiona, no se considera una experta financiera y advierte que hay que tener mucho cuidado con los influencers que se hacen llamar expertos sin serlo, pues puede representar un gran riesgo, publicó Business Insider.

Michelle comenta que crea contenidos de finanzas personales, pero nunca se hará llamar experta y recomienda que cuando alguien se presente de esa forma hay que hacerse 4 preguntas antes de seguir sus consejos:

1. ¿El influencer está revelando que está ganando dinero con las herramientas o productos que comparte con su comunidad en línea?, Jackson recuerda que legalmente, debe hacerlo.

2. ¿El “experto financiero” sigue las pautas de la Comisión Federal de Comercio sobre la divulgación de estas relaciones y tienen claro que su contenido es solo para fines de entretenimiento?

3. ¿Está enfatizando y dejando claro que es importante trabajar con un profesional real en sus problemas financieros?

4. ¿El influencer de finanzas personales comparte información sobre si es un planificador financiero certificado en su contenido? Porque aunque lo sea, debe tener en cuenta que su contenido no sustituye el asesoramiento profesional individual.

Michelle Jackson puntualiza que las respuestas a estas interrogantes son muy importantes: “Los influencers de finanzas personales deben ser honestos y alentar a las personas a consultar a asesores reales.

Asegúrese de que cualquier contenido de finanzas personales que esté consumiendo siga las pautas legales y éticas”.

Michelle dirige el sitio web y el podcast “Michelle is Money Hungry”, y es la fundadora del retiro “Money on the Mountain” centrado en empoderar financieramente a las mujeres solteras.

“Me siento cómoda inspirando a otra persona para que haga un cambio, pero no me siento cómodo si alguien me pide un consejo sobre el dinero que está más allá del alcance de mi conocimiento financiero existente”, dice la influencer. “A menudo me pregunto cuántas personas en el espacio de las finanzas personales en línea simplemente lo hacen porque pueden”.

A pesar de estar involucrada en el tema, a Michelle no le gusta que sus seguidores la etiqueten como “experta financiera”, porque el adjetivo implica una gran responsabilidad, sobre todo cuando influencers con millones de seguidores a nivel mundial, se atreven a recomendar inversiones cuando realmente desconocen del tema y exponen el dinero de sus seguidores.

En alguna ocasión Kim Kardashian recomendó invertir a sus más de 250 millones de seguidores a invertir en una criptomoneda que no conocía ni sabía si era legítima, le pagaron una comisión para aprovechar su popularidad y terminó siendo investigada por lo reguladores del gobierno británico.

