Novato pone los ahorros de su familia en bitcoin y pierde todo: da sus consejos para evitarlo en Reddit

Seducido por el marketing y las historias de fortunas rápidas logradas con la inversión en criptomonedas, un desafortunado usuario de Reddit fue engañado por el boom de Bitcoin y perdió todos los ahorros de su vida, publicó Infobae.

Esta historia es sobre del usuario “Prudent_Plum_7644”, quien compartió su desafortunada experiencia, a manera de advertencia para los demás. “Los arruiné por completo, los ahorros de mi vida se han ido para siempre, he aprendido una lección dura y devastadora”, escribió en la publicación en el subreddit de Bitcoin.

Comenta que él y su esposa llegaron a comprar 1.7 BTC que, con los valores actuales, equivalen a casi $85,000 dólares. A la pareja le llevó diez años conseguir esa cantidad de dinero, ahorrando tanto como fue posible y realizando trabajos ocasionales cuando se presentaba la oportunidad.

“Comencé operaciones futuras y logré convertir los 1.7 BTC en 2.1 BTC, la suerte clásica para principiantes”, escribió. Lamentablemente puso todos los fondos en un tipo de comercio llamado “futuros de apalancamiento”, apostando a que el valor de Bitcoin continuaría aumentando.

Las inversiones apalancadas, no son inversiones simples ni para todos los inversores. El apalancamiento significa que se toma dinero “prestado”, con el que se pueden generar mayores ganancias invirtiendo menos dinero, o perder casi todo o todo, como resultó en este caso cuando cayó el valor del Bitcoin.

“Por supuesto que no funcionó, BTC pasó de tocar 50 mil dólares a 47 mil y nuestros ahorros de toda la vida se han borrado”, y añadió el afectado: “Todavía no le he dicho nada a mi esposa, ella no lo sabe y esto me está matando por dentro. No sé qué decirle, simplemente estoy devastado. Apenas puedo mirarme en el espejo”.

Finalmente el Redditor recomendó: “Por favor, sigan mi consejo, no tradeen muchachos, no caiga en estas trampas de marketing como lo hice yo”. Para comprobar la veracidad de su historia, publicó capturas de pantalla de su operación, en las que se da cuenta de cómo perdía su inversión a medida que el Bitcoin caía en lugar de aumentar su valor.

Otros usuarios de Reddit ofrecieron sus condolencias y comentaron que poner la totalidad de los fondos de uno en una sola operación no es una decisión inteligente.

Franco Capelo, CEO del Instituto de Análisis Técnico, comentó: “La diversificación es una pieza clave a la hora de invertir. Si quieres reducir el riesgo, el primer paso es no poner todo tu dinero en una única inversión. Y jamás, por ningún motivo, sin importar de quien venga el consejo o la recomendación, se debe invertir en algo que se desconoce total o parcialmente”.

