Paulina Rubio define su matrimonio con Colate como una situación “tóxica”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Parece que Paulina Rubio no está por la labor de enterrar sus diferencias con su exesposo Nicolás Vallejo-Nágera tras su último enfrentamiento en los juzgados hace unos meses, motivado por la supuesta negativa del empresario español a entregarle el pasaporte de su único hijo en común para que el niño pudiera regresar a Estados Unidos e iniciar el curso escolar.

Ambos mantienen una dura batalla tanto en lo legal como en lo personal desde su separación en 2012 y ahora Paulina ha vuelto a arremeter contra Colate para aclarar que su historia de amor fue tan tóxica que la hizo traicionar sus propios valores.

“Fue algo inevitable… Yo prefería no estar con él a tener algo tan tóxico, sobre todo porque sentía que no era necesario. Yo, por amor, fui muy confiada. En ese momento, mi mamá me decía: ‘Tienes que hacer las cosas más organizadas’. Después aprendí de todo eso”, confesó en una nueva entrevista con Pati Chapoy.

“Por amor uno hace muchas cosas que no haría normalmente(…) no le tengo miedo a las caídas, yo sé que para ganar hay que caerse”, señaló.

En la actualidad, Paulina continúa soltera tras separarse del cantante Gerardo Bazúa, el padre de su hijo menor, con quien también ha tenido enfrentamientos por la custodia del pequeño, pero sostiene que no tener pareja, por ahora, es lo mejor, ya que se siente más que satisfecha con el cariño de sus fans y centrándose en su papel de madre.

“Cuando tengo el amor del público en un concierto me siento poderosísima. No tengo prisa, estoy tan bien en mi piel en este momento. Estoy bien con mis hijos porque son acción y aventura; necesitan mucho de mí, entonces no me quiero distraer en este momento”, expresó ‘La Chica Dorada’ y finalizó: “Mis hijos saben que, cuando no estoy trabajando, voy por ellos a la escuela. Me despierto a las 7 de la mañana para llevarlos, después los llevo a karate, hacemos tiendas de campaña o picnics. Lo disfruto tanto que no lo cambiaría por nada”.

La cantante nacida en México ha tenido la dicha de convertirse en mamá en dos ocasiones, producto del mismo número de relaciones: Andrea Nicolás Vallejo-Nájera Rubio y Eros Bazúa Rubio.

MINUTO 39:20

Sigue leyendo: Paulina Rubio estrenó su nuevo tema musical ‘Yo soy’

– Paulina Rubio presume de cuerpazo en bikini a sus 50 años

– Paulina Rubio confesó que tuvo que tomar terapia para que le “acomodaran los cables”