Paulina Rubio presume de cuerpazo en bikini a sus 50 años

El pasado 14 de octubre se estrenó el video del nuevo sencillo de Paulina Rubio titulado ‘Yo Soy’ e inspirado claramente en su propia vida para analizar su relación con la fama.

En este tema, la chica dorada afirma: “aunque algunos me juzguen, a mí todo me resbala y así seguiré” y, para demostrar que realmente no le importa lo que digan de ella, se grabó en la playa bailando en bikini al ritmo de su propia canción, misma que le permitió presumir que a sus 50 años recién cumplidos sigue en plena forma.

Cabe señalar que el single tiene un mensaje especial vinculado al contexto actual, en el cual la cantante busca ayudar al empoderamiento de la mujer. Por si fuera poco, busca que su historia pueda ser escuchada a través de su música.

Como era de esperarse sus fieles fans le hicieron ver que se miraba muy bien, además de mandarle mensajes de apoyo en su retorno a la música de la mano de Sony Music en esta nueva era en la que promete muchas sorpresas.

Una de ellas es que estarán por confirmarse fechas y países a los que saldrá de gira en la primavera de 2022, conformando una mancuerna muy especial que dará mucho de qué hablar.

La última producción de Paulina Rubio fue ‘Deseo’, su undécimo álbum de estudio que, en 2018, recobraba la relevancia de su música. Su más recientemente colaboración fue junto Raymix en 2020, con la canción ‘Tú Y Yo’. View this post on Instagram A post shared by Paulina Rubio (@paulinarubio)

