“Sé cómo me veo, no tengo otra opción”: Sarah Jessica Parker se defiende tras las duras críticas que ha recibido debido a su envejecimiento

A pesar de que ya falta menos de un mes para que se termine el 2021, lo cierto es que este año planea finalizar por todo lo alto con diversas producciones televisivas. Una de las series más esperadas es el regreso de ‘Sex and the City’ con la miniserie ‘And Just Like That‘, el cual contará nuevamente con la participación de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis) tras más de una década sin presenciar las aventuras de estas protagonistas. El reboot ‘And Just Like That’ abarcará la historia de Carrie, Miranda y Charlotte en pleno auge de sus cincuenta años y cómo esa nueva etapa trasciende en su vida cotidiana.

El regreso de estas actrices al reboot previamente mencionado ha dado inicio a una serie de comentarios discriminatorios y nada favorables a las interpretes. Este odio hacia las celebridades surge por sus aspectos físicos actualmente, algo que ha puesto en duda sus regresos a la pequeña pantalla. Recordemos que han pasado 23 años desde que se emitió el primer capítulo de ‘Sex and the City’ y ya ellas no son las mismas jóvenes que protagonizaron la exitosa serie de HBO en aquel entonces.

Sarah Jessica Parker, quien interpretará nuevamente a Carrie Bradshaw en la miniserie ‘And Just Like That’ de HBO Max, ofreció una entrevista a la revista Vogue en donde tanto ella como Cynthia Nixon y Kristin Davis han recibido “mensajes “misóginos” sobre sus aspectos físicos. Esos comentarios no le gustaron para nada a la actriz estadounidense de 56 años y respondió públicamente a dichas críticas.

“Hay mucha charla misógina sobre nosotras que nunca escuchamos sobre un hombre. “Tiene el pelo gris, tiene canas. Estoy sentada con Andy Cohen, él tiene la cabeza llena de canas y está perfecto. ¿Por qué es válido para él? No sé qué decirle a la gente” Sarah Jessica Parker

Asimismo, Sarah Jessica Parker declaró lo siguiente: “Todo el mundo tiene algo qué decir. Tiene demasiadas arrugas, no tiene suficientes arrugas. Parece que la gente no quiere que estemos a gusto con el momento en el que estamos, como si disfrutaran de nuestro dolor siendo quienes somos ahora, si elegimos envejecer naturalmente y no lucir perfectas o si haces algo y eso te hace sentir mejor. Sé qué aspecto tengo. No tengo otra opción. ¿Qué quieren que haga? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?”, puntualizó.

Sarah Jessica Parker en el set de rodaje de la exitosa serie de HBO ‘Sex and the City’. Foto: Mark Mainz / Getty Images

Posteriormente, la actriz originaria de Nelsonville, Ohio, declaró que está perfectamente consciente sobre cómo luce en la actualidad, pero no puedo hacer nada para cambiar su apariencia. El reboot ‘And Just Like That’ se estrenará en HBO Max en diciembre, aunque por el momento se desconoce el día exacto en que arribará a la plataforma.

