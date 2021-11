Billie Eilish sube foto en topless para promocionar su nuevo perfume

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Nuevamente Billie Eilish usó sus dotes de belleza en las redes sociales para promocionar el lanzamiento de su nuevo perfume. La cantante de 19 años busca innovarse a una nueva faceta alejada de la música y lo hizo al revelar el pasado mes de octubre su nueva línea de perfumes cosméticos, el cual llevará por nombre ‘Eilish’ y tendrá dos cualidades en especifico: será vegano y totalmente libre de crueldad animal.

Billie Eilish se ha unido a una lista inmensa de celebridades al estrenar su propia marca de belleza con el lanzamiento de ‘Eilish‘. La nueva línea de cosméticos pudo estrenarse este miércoles 10 de noviembre y celebró su nuevo logro mediante una fotografía en su cuenta de Instagram al posar en topless para promocionar el arribo de su producto cosmético. En dicha imagen se logra apreciar a Billie Eilish mirando fijamente a la cámara con su espectacular cabello rubio haciendo contraste con su reflejo.

Posteriormente, la cantante acompañó su admirable fotografía para el disfrute de sus seguidores con el siguiente mensaje: “MAÑANA POR LA MAÑANA ‘Eilish’ SALIDA A LAS 9AM PT !!!!!!!!!!!!! @billieeilishfragrances no puedo esperar a que esté en mis manos!!!!, fue el copy que compartió la artista ganadora de ochos premios Grammy previo a la presentación oficial de su nuevo perfume.

Se sabe que el reciente perfume de la cantante estadounidense ‘Eilish fue desarrollado por la compañía de belleza Paralux, Ltd. El producto costará $68 en botella y estará disponible para la adquisición de los usuarios en la página web BillieEilishFragrances.com.

Cabe destacar que Billie Eilish ofreció una entrevista días anteriores al medio Vogue en donde dio más detalles acerca de su nuevo perfume. La cantante comentó que las fragancias “han tenido un rol muy importante en su vida, y el desarrollo de su nuevo producto ha sido uno de los proyectos más emocionantes que ha realizado en toda su carrera“. View this post on Instagram A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish)

Asimismo, Billie Eilish detalló que el aroma de su nuevo perfume “es un sueño hecho realidad“, dado que trabajó muchísimo para encontrar la fragancia. “Es un aroma que estuve persiguiendo durante años, es mi olor favorito en el mundo. Fue un sueño crear esta fragancia y dar vida a mis ideas”, agregó la cantante de 19 años. View this post on Instagram A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish)

