Esto es Perú: La Blanquirroja goleó a Bolivia y está a dos puntos de la zona de clasificación a Qatar 2022

Este jueves, Perú se jugaba la vida en el Estadio Nacional de Lima: ganarle a Bolivia era una obligación considerando tanto el rival como el contexto. Perder más puntos no era una opción, y los jugadores lo entendieron. La Blanquirroja goleó (3-0) y revivió sus esperanzas de clasificar al Mundial Qatar 2022.

El primer tiempo fue una demostración de lo que es Perú cuando se lo propone: buen juego y efectividad. Apenas al 9′ apareció el referente del área, Gianluca Lapadula, quien empujó un rebote dentro del área que batió a Carlos Lampe.

Gianluca Lapadula first goal in the qualifiers!! Let's go. 💪🏽🇵🇪 pic.twitter.com/y6JlAWLD93 — Diego Montalvan (@DMontalvan) November 12, 2021

Un cabezazo de Christian Cueva puso el 2-0 al minuto 31. Los dirigidos por Ricardo Gareca llegaban constantemente al área y lo estaban materializando de gran manera. .@SeleccionPeru already running away with this one against @laverde_fbf. This glancing header makes it 2-0 #CONMEBOL #WCQ #PERvBOL pic.twitter.com/ouCDAUZTPm— fuboTV (@fuboTV) November 12, 2021

Bolivia no reaccionó ni pudo evitar más daños. La goleada la cerró Sergio Peña en el propio primer tiempo. Antes del descanso, el marcador reflejaba un 3-0 prácticamente imposible de remontar. 😬😬😬

now 3-0 before half#PERvsBOL #CONMEBOL #WCQ pic.twitter.com/EW1aaUa29c— fuboTV (@fuboTV) November 12, 2021

La Blanquirroja controló el resto del juego. Nunca hubo contratiempos. Esto es Perú. Con la victoria, los peruanos suman 14 unidades, y están a solo dos puntos de Uruguay (6to), Colombia (5to) y Chile (4to). En el próximo partido visitarán a Venezuela, colista y virtualmente eliminada.

Por su parte, Bolivia cayó al noveno lugar. Pero las esperanzas no están perdidas. Se mantienen a cuatro puntos de la zona clasificatoria y tendrán un partido directo en casa ante Uruguay el próximo martes.