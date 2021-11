Fotos: mira el vestido morado de Lady Gaga con el que hechizó a todos en la premiere de ‘House Of Gucci’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

‘House Of Gucci’ se ha convertido en una de las películas más esperadas de este 2021 que, sin duda alguna, triunfará en la próxima temporada de premios. Con un elenco digno de un Óscar y con un director aclamado en la industria cinematográfica como lo es Ridley Scott, este filme nos mostrará una historia turbulenta llena de ambición, traición, desamor y unos giros de trama que nos hará explotar la cabeza.

Esta película abordará el asesinato del afamado empresario Maurizio Gucci que tuvo a su esposa, la socialité Patrizia Reggiani, como su autora intelectual. En 1998, Patrizia Reggiani fue condenada a pasar 29 años en prisión por orquestar el asesinato de su esposo. Según se dijo en el juicio en aquel entonces, Patrizia decidió cometer el crimen guiada por los celos, el resentimiento y la ambición de querer quedarse con el control total de Gucci, al que no tendría acceso una vez que Maurizio se casara con otra mujer.

A pesar de que falta muy poco para el estreno de la próxima cinta de Ridley Scott en salas de cine, lo cierto es que los actores estelares derrocharon un poco del ‘glamour’ que presentará este nuevo proyecto cinematográfico en la premiere de ‘House Of Gucci’, la cual se celebró el pasado martes en Londres.

Todo el elenco de este film asistió a la alfombra roja luciendo unos atuendos realmente espectaculares; sin embargo, Lady Gaga fue quien se robó las miradas y los reflectores debido a su outfit. La intérprete de ‘Poker Face’ vistió un vaporoso vestido morado de la marca Gucci que forma parte de la colección de Alessandro Michele para el 2022.

Asimismo, lo que más resalta del atuendo es la notable capa color lila alrededor de la cantante, la cual combinó muy bien con su vestido morado e hizo lucir más su look con unas medias transparentes color negras y unas botas de cuero con plataforma. En cuanto a los accesorios, Lady Gaga optó por una gargantilla de oro y unos aretes lujosos color plateados.

Lady Gaga asiste al estreno británico de ‘House of Gucci’ en Odeon Luxe Leicester Square el 9 de noviembre de 2021 en Londres, Inglaterra. Foto: Gareth Cattermole / Getty Images

Lady Gaga y su ostentoso vestido morado con el que se robó todas las miradas y los reflectores en la premiere de ‘House Of Gucci’. Foto: Lia Toby / Getty Images

La actriz mexicana Salma Hayek, quien interpretará a Guiseppina ‘Pina’ Auriemma en ‘House Of Gucci’, asistió a la premiere en Londres con un vestido color dorado perteneciente a la marca Gucci acompañado de un escote bien ajustado.

Salma Hayek, Jared Leto, Adam Driver y Lady Gaga asisten al estreno británico de ‘House of Gucci’ en Londres, Inglaterra. Foto: Gareth Cattermole / Getty Images

Por su parte, Jared Leto acudió a la gala portando un traje retro color azul de Gucci, un collar plateado ubicado en su cuello y una camisa color crema por debajo de su indumentaria, mientras que Adam Driver quiso ir al evento no tan sofisticado y optó por un atuendo más clásico en color azul marino.

Jared Leto asiste al estreno británico de ‘House of Gucci’ en Londres, Inglaterra. Foto: Gareth Cattermole / Getty Images

Adam Driver asiste al estreno británico de ‘House of Gucci’ en el Odeon Luxe Leicester Square el 9 de noviembre de 2021 en Londres, Inglaterra. Foto: Lia Toby / Getty Images

‘House Of Gucci’ se estrenará en salas de cine el 26 de noviembre y abarcará la novela gráfica de ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed’, escrita por Sara Gay Forden.

