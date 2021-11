Qué está pasando: Los McDonald’s de España se están quedado sin pollo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La crisis de suministro ha dejado sin pollo a los McDonald’s en España, sí por insólito que parezca la escasez de mercancías es cada día más notoria y uno de los países más afectados ha sido la Madre Patria.



De acuerdo con “La Información”, la crisis global de suministros, así como la falta de transportistas en Europa ha provocado la escasee de pollo en McDonald’s.



“Si un cliente intenta comprar bolitas de pollo, no las va a encontrar”, reveló la encargada de una tienda de McDonald’s al medio antes señalado.



La encargada también reveló que la empresa ha empezado a trabajar en varias estrategias para que los clientes se sientan seducidos por otro tipo de alimentos y dejen de ordenar cualquiera que incluya pollo ¡incluidas las famosas alitas!



Una de las acciones que han tomado es que los empleados no pueden comer pollo en sus horas de comida, así como esconder del kiosko toda información que tenga que ver con pollo en cambio han dado más visibilidad a los bocaditos de queso gouda, por ejemplo.



También han empezado a publicitar con más fuerza la nueva hamburguesa McDonald’s que lleva por nombre Bearnesa de Dani García que está hecha de carne de vacuno y la Big Good que está preparada únicamente de carne de vacuno de origen español.



La crisis global de suministros ha impactado a los más de 500 restaurantes McDonald’s que existen en España y mientras no haya una fecha en la que se pueda regularizar, seguirán ofreciendo a los clientes comida que no tenga nada qué ver con el pollo.



Esta no es la primera vez que las tiendas McDonald’s tienen un fuerte impacto en sus ventas por la falta de suministros. Meses atrás se dio a conocer que los McDonald’s de el Reino Unido se habían quedado sin Chicken Legends.



Se espera que esta crisis pronto termine ya que los clientes de McDonald’s no dejan de pedir pollo a pesar de que la publicidad está “escondida”.

