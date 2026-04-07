Murió Mircea Lucescu, DT de Rumania infartado tras quedarse afuera del Mundial 2026

El entrenador Mircea Lucescu murió a los 80 años y apenas unos días después de dejar su cargo de seleccionador como consecuencia del doble infarto que sufrió pasadas apenas unas horas desde su salida de la selección de Rumanía.

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“El Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest informa que hoy, martes 7 de abril de 2026, alrededor de las 20:30 horas, se declaró el fallecimiento del Sr. Mircea Lucescu”, fue el anuncio oficial.

A pesar de estabilizarle en un primer momento, su estado pasó a ser crítico tras el segundo infarto del viernes. El domingo por la mañana, representantes del Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest (SUUB) emitieron un comunicado en el que informaban de que el estado de salud de Lucescu había empeorado, motivo por el cual fue trasladado a la UCI durante la noche.

Alexandru Rogobete, ministro de Salud, había declarado que su estado era “crítico”. Poco después, Lucescu entró en coma inducido. A última hora del domingo, sus hijos, entre ellos Razvan, técnico del PAOK, llegaron al hospital para darle su último adiós.

We are deeply saddened to learn that the great Mircea Lucescu has passed away aged 80.



UEFA president Aleksander Čeferin has paid tribute to "one of the game’s true originals – a man of rare football intellect, remarkable dignity and passion."



🔗 https://t.co/OoaSRWfphX pic.twitter.com/FwTjgVb2PT — UEFA (@UEFA) April 7, 2026

Una vida ligada al fútbol

Lucescu jugó en el Dinamo de Bucarest y defendió a su país en 64 ocasiones, incluida la Copa del Mundo de 1970. Sin embargo, su fama llegó sobre todo cuando dio el salto a los banquillos. Es considerado uno de los mejores entrenadores de la historia se Rumanía. Dirigió en su país, en Italia, en Turquía, en Ucrania y en Rusia, entre otros países.

Hizo historia con el Shakhtar durante 12 años en los que ganó 8 ligas, 7 copas y una Copa de la UEFA. En el recuerdo queda el momento en el que tras un partido ante el Barcelona irrumpió en la rueda de prensa de Guardiola para gritar “Vergüenza” por no haber devuelto el Barça el balón que dio origen a uno de los goles de los culés. Pese a aquello, Pep y Mircea forjarían después una buena relación de amistad y respeto.

Lucescu también fue el entrenador del Inter de Ronaldo, con el que chocó frontalmente por su carácter. En Turquía, en el Galatasaray, llegó otro de sus grandes éxitos cuando conquistó la Supercopa de Europa en Mónaco ante el Real Madrid en 2000. Fue campeón de la liga turca con el Galatasaray y también con el Besiktas. Aquello le llevó a dirigir, sin éxito, a Turquía.

Su último trabajo fue el de seleccionador de su país, Rumanía, a la que volvió a comandar 38 años después de la primera vez. A pesar de alcanzar la repesca mundialista, la derrota en las semifinales del playoff ante Turquía dejó a los rumanos sin Mundial. A las pocas horas se anunció la marcha de Lucescu y, lo que es peor, llegó el infarto que se ha llevado por delante a un mito del fútbol rumano.

Mircea Lucescu fue el tercer entrenador más laureado de la historia con 35 títulos, únicamente por detrás de Pep Guardiola y Alex Ferguson. Supera por cuatro a Carlo Ancelotti, por nueve a Mourinho y por 14 a Arsene Wenger, otros mitos del fútbol.

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