Anciano mató a balazos a joven vecino por “música alta” en Nueva York: acusación

Gilbert Smalls, anciano de 76 años, fue acusado de dispararle a quemarropa a su joven vecino Justin Chatfield en el preciso instante en que la víctima salía por la puerta principal de su apartamento en El Bronx (NYC).

El crimen sucedió en River Park Towers, en Morris Heights, alrededor de las 10:20 p.m. del jueves. En los momentos previos el anciano y el joven de 21 años discutieron a través de la pared a causa de la música a alto volumen, dijeron fuentes policiales a Daily News.

Tras su detención, Smalls confesó a NYPD: “Fui yo quien le disparó”, dijo que se había quejado de la música que provenía del apartamento contiguo de la víctima, situado en el piso 23 de la torre de 44 plantas, y aseguró que Chatfield le respondió groseramente a través de la pared que compartían.

Smalls, quien vive con su esposa y declaró a la policía que goza de mala salud, narró que había tomado su arma –una pistola de 9 mm que guarda en una caja fuerte- y salido al pasillo. Tras recibir el impacto, Chatfield retrocedió tambaleándose hacia el interior de su apartamento en busca de ayuda de su madre, según relató Walter Fields, abogado y amigo de la familia desde hace mucho tiempo.

Los paramédicos trasladaron de urgencia a Chatfield al Hospital St. Barnabas, pero no pudieron salvarle la vida. Se ordenó que Smalls permaneciera detenido sin derecho a fianza cuando compareció ante el Tribunal Penal de El Bronx el sábado, acusado de homicidio y posesión de armas de fuego. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

A fines de marzo una mujer fue arrestada y acusada de apuñalar a dos ancianas con las que convivía en un apartamento en Brooklyn (NYC), matando a una e hiriendo gravemente a la otra.

A principios de marzo George Dourdounas murió apuñalado a los 75 años durante una disputa entre vecinos en Queens (NYC). En diciembre Shashamanie Thompson, madre de 30 años, fue apuñalada mortalmente en el ascensor de su edificio en El Bronx (NYC) en una aparente pelea vecinal sobre su perro, que solía estar en el pasillo, según informaron los fiscales. También ese mes Lenue Moore fue declarado culpable de matar a balazos a su vecina, un hombre y un perro en una disputa por los ladridos del animal en Alto Manhattan (NYC) en 2023.

En octubre Miguel Batiz (35) murió apuñalado repetidamente durante un enfrentamiento dentro de un edificio de apartamentos en El Bronx. También en ese condado en noviembre Vladimir López Germán fue sentenciado a 16 años de cárcel tras declararse culpable de haber apuñalado fatalmente a su vecino adolescente Dominic Aguilera durante una pelea por un lugar de estacionamiento.

Además Nicholas McGee fue sentenciado a prisión de por vida por matar y descuartizar a su roommate ex convicto Kawsheen Gelzer y luego guardar los restos en la nevera de un apartamento en Brooklyn (NYC).

En febrero de 2025 NYPD encontró en una maleta lanzada al East River el cuerpo desmembrado de un hispano de 65 años y su joven roommate luego admitió haberlo matado y cortado en pedazos. En el otoño de 2024 Cory Martin, un proxeneta “sin remordimientos”, fue sentenciado a prisión de por vida por estrangular y desmembrar a su roommate en Brooklyn (NYC) para cobrar su seguro de vida.

En 2024 una mujer fue encontrada muerta con la cabeza baleada dentro de un saco de dormir abandonado en Midtown East, Manhattan (NYC) y luego su roommate fue detenido como sospechoso. Y un hombre fue asesinado y mutilado en su apartamento El Bronx (NYC) y algunos de sus restos fueron hallados en un carrito de compras en Yonkers; luego su roommate fue detenido y acusado.

En diciembre de 2022 un ex convicto de 46 años se entregó a la policía como sospechoso de dispararle fatalmente a su vecino en medio de una larga discusión sobre el ruido que hacía en su residencia en El Bronx. También ese mes una joven modelo de 27 años murió apuñalada por su compañera de habitación en un refugio en Midtown Manhattan porque al parecer estaba escuchando música a alto volumen.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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