Irán anuncia que se permitirá el paso seguro por el estrecho de Ormuz durante dos semanas

Irán anunció que permitirá el paso seguro por el estrecho de Ormuz durante un período de dos semanas, en medio de negociaciones con Estados Unidos para reducir tensiones, según un comunicado publicado por su ministro de Exteriores iraní y por el presidente Donald Trump en su red social Truth Social.

En el mensaje, emitido en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, se establece que “si se detienen los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas”, lo que en la práctica implica la entrada en vigor del alto el fuego de forma inmediata bajo esa condición.

Anteriormente el presidente Trump había confirmado que frenaría los ataques a Irán por dos semanas si la República Islámica se comprometía a abrir el estrecho de Ormuz.

El ministro iraní aseguró que permitirá el tránsito marítimo bajo ciertas condiciones. “Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el Estrecho de Ormuz mediante coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo en cuenta limitaciones técnicas”, detalla el comunicado.

Gestión de Pakistán

Asimismo, indicó que la decisión responde a gestiones diplomáticas recientes, incluyendo una solicitud directa del primer ministro pakistaní y el interés de Estados Unidos en negociar con base en una propuesta de 15 puntos, además de la aceptación por parte del presidente estadounidense de un marco general basado en una propuesta iraní de 10 puntos.

El comunicado también agradece la mediación de Pakistán en el proceso.

“En nombre de la República Islámica de Irán, expreso mi gratitud y aprecio a mis queridos hermanos, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el mariscal de campo Asim Munir, por sus incansables esfuerzos para poner fin a la guerra en la región”, señala el texto del oficial iraní.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que el alto a las hostilidades entra en vigor de forma inmediata.

“Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares, CON EFECTO INMEDIATO”, afirmó Sharif en la red social X.

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