“Ya no va a despertar”, Carmen Salinas presenta daños irreversibles tras derrame cerebral

Nuevos detalles respecto a la salud de Carmen Salinas salen a la luz.



Luego de sufrir un derrame cerebral que la mantiene en estado grave, Jorge Nieto, ahijado de la actriz, de 82 años, aseguró después de valoración de 3 neurólogos distintos, se concluyó que Carmen tendrá daños irreparables y es probable que ya no despierte del coma.



Los avances sobre su salud son poco alentadores, ya que los médicos coinciden en que en el lugar donde surgió el derrame, en el tallo, no es una zona operable.



“Nos han dicho los especialistas que ya no va a despertar. Es inoperable; donde fue la afectación no se puede operar”, explicó.



“Fueron tres neurólogos los que visitaron a Carmen y todos coinciden que el derrame causó daños irreversibles. Lo que nos están diciendo es que ya no va a despertar, pero estamos esperando un milagro, todo podría pasar”, dijo Nieto a la periodista Azucena Uresti en su programa de radio.

El ahijado dijo que Carmelita continúa bajo vigilancia médica y que la sonda que se le colocó estaba llena, lo que indica que sus órganos están en perfectas condiciones.



Además, sostuvo que el derrame cerebral fue debido a la hipertensión que la famosa ha padecido desde hace tiempo por la muerte de su hijo.



Ante los tristes diagnósticos, solo esperan un milagro: “Los milagros existen, yo soy un hombre de fe, ella lo es… Esperamos un milagro. Es impredecible decir una fecha en la que se podría notar una mejoría. Sus órganos están funcionando de manera normal. Ella está respirando”, expresó.



Carmen Salinas fue ingresada de emergencia la noche del pasado 11 de noviembre a un hospital de la Ciudad de México, en la Colonia Roma, luego de que personal de su casa la encontrara desvanecida en el baño.

