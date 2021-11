Alicia Machado arremete contra Gaby Spanic diciéndole que debe “buscar ayuda psicológica”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Queda muy poco para conocer al ganador del popular reality show de Telemundo La Casa de los Famosos luego que se dieran a conocer los cinco finalistas del certamen.

La primera finalista fue la ex reina de belleza venezolana Alicia Machado. Después de ella se dio a conocer que Manelyk González, Cristina Eustace, Kelvin Rentería y Pablo Montero también se convirtieron en finalistas luego de que los cinco participantes protagonizaran una ardua contienda en donde contaron todas sus experiencias en el programa.

Para nadie es un secreto que el reality show La Casa de los Famosos siempre llega a tocar temas polémicos durante cada episodio transmitido, esto se debe principalmente por aquellas o aquellos concursantes que lastimosamente fueron eliminados y llegan a decir comentarios no tan halagadores a los participantes. En esta oportunidad la controversia se originó por Alicia Machado, quien arremetió contra Gaby Spanic al recibir una dolorosa traición por parte de ella.

Recordemos que Gaby Spanic fue eliminada del show hace un par de semanas atrás y la animadora venezolana nominó a Alicia Machado durante la primera ronda de eliminaciones, con la finalidad de que ella se convirtiera en su principal candidata para abandonar el show. Asimismo, esta “traición” llegó a ser confirmada mediante un vídeo que compartió el anfitrión del programa, Héctor Sandarti, a los cinco finalistas del reality show.

En dicho vídeo se logra apreciar a la ya eliminada Gaby Spanic arremetiendo contra Alicia Machado y ambas protagonizaron un verdadero choque de palabras. “Ay, es mi compañera y mi compatriota y la quiero mucho”. Y siento que habla mucho y a la hora del té no hace nada. Un punto para Alicia”, expresó Gaby Spanic.

Posteriormente, Alicia Machado no se quedó callada y expresó lo siguiente con un tono sarcástico. “Semana uno ¡qué bien!”, comentó la ex reina de belleza mientras escuchaba las palabras de Gaby Spanic. “¡Qué fuerte!”, agregó.

Seguido de eso, Héctor Sandarti le compartió a Alicia Machado un vídeo en donde algunos de los participantes que fueron eliminados votaron por ella para que terminara siendo expulsada. En dicho material salen los testimonios de Gaby Spanic y de Gisella Aboumrad, quien fue eliminada del programa al obtener 28 millones de votos. “Desde la primera semana me estuvo nominando, ¡qué tal!”, comentó Alicia Machado luego de ver la estrategia malvada de Gaby Spanic.

Luego de haber visto todo el vídeo, Héctor Sandarti le cedió la palabra a Alicia Machado para que diera su opinión sobre lo que escuchó y vio en dicho videoclip. La actriz venezolana no se contuvo y le mandó un mensaje contundente a Gaby Spanic.

“Los amo a todos mis compañeros que están aquí. Y en el caso de Gabriela Spanic que me da una profunda lástima, le deseo que ojalá busque ayuda psicológica y que de verdad encuentre la paz en su corazón y en su vida y ojalá algún día aprenda a valorar a las personas que vale la pena tener a su lado”, finalizó la ex reina de belleza de 44 años. View this post on Instagram A post shared by Fanaticos de nuestros Artistas (@artistasfanaticos)

Sigue leyendo: