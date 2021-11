Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, dice que el espíritu del actor se le manifiesta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En junio de este 2021, Octavio Ocaña se había comprometido con su novia, Nerea Godínez, quien desde el trágico accidente en el que perdió la vida el actor no ha dejado de compartir a través de sus redes sociales los momentos felices que vivieron juntos.

Nerea ha recibido muestras de afecto por parte de los fans de Octavio, pero también ha habido quienes, incluso, la culpan de su muerte, es por eso que la joven concedió una entrevista para aclarar las cosas y así frenar los ataques en su contra.

“No quiero que sigan bombardeando y atacando. No crean en todo eso que sacan e inventan. Yo no tuve la culpa de nada, yo no tengo malas amistades. Me molesta. Ya llegaron a un punto donde me molesta porque yo no pedí esto”, expresó.

Asimismo, en otra parte de la conversación que sostuvo con el programa “De primera mano”, aseguró que el espíritu del famoso se le ha manifestado.

“Sí, ya se hizo presente; me abrió puertas, me tiró cosas. Ya… ya se hizo presente” Nerea Godínez

Las supuestas manifestaciones paranormales en un principio la asustaron, pero agregó que con el tiempo se calmó y confió, quiso creer que se trataba del ánima de Octavio Ocaña y no de algo más.

“Me calmé, dije: ‘probablemente sea él’”, afirmó.

Sobre las críticas que ha recibido por no mostrar su dolor en público, comentó que llora en privado, mientras tanto tiene que ser fuerte para proseguir con su vida y al cuidado de su pequeño hijo, quien llamaba al fallecido artista “Papá Tavo”.

Casi se cumple un mes de la muerte del actor que dio vida a “Benito Rivers” en “Vecinos”. Por el momento, su fallecimiento concluyó en que se disparó a sí mismo en la cabeza, pero su familia aún sostiene que el joven histrión, de 22 años, fue asesinado por policías que lo persiguieron en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde ocurrieron los hechos el pasado 29 de octubre. Prometida de #OctavioOcaña asegura que su espíritu se le ha manifestado…#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/oEvjmudM7i— De Primera Mano (@deprimeramano) November 15, 2021

