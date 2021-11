“Trapear no es actuar”, Gustavo Adolfo Infante arremete contra Yalitza Aparicio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Yalitza Aparicio obtuvo fama mundial gracias a su interpretación de Cleo en la cinta ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, misma que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz en el 2018.

Desde ese momento, muchos famosos se han pronunciado tanto a favor como en contra de la mexicana al ver cómo triunfa en el mundo del entretenimiento y el último en hacerlo fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien le lanzó una fuerte crítica sobre su trabajo como actriz.



Todo ocurrió en el programa “De primera mano” cuando cuestionó el lugar de Yalitza dentro del sindicato de actores en Estados Unidos, con el que tiene poder para votar en las nominaciones a los premios Oscar.



“¿Y Yalitza qué méritos tiene para tener esa afiliación? No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. A ella le dijeron: ‘Trapea aquí’ ¿Dónde está la actuación?”, arremetió Gustavo.



El conductor continuó diciendo que no es experto en cine, pero la película Roma le pareció aburrida y que, para él, Aparicio no es una actriz.



“Ustedes me podrán decir que lloraba muy natural, a mí me parece que está sobrevalorada Yalitza Aparicio y que no es actriz. Esa es mi opinión y no me la van a quitar y con todo el respeto me podrán decir que soy un ignorante del cine, pero aburridísima Roma”, manifestó.

A partir del minuto 4:30

Esta no es la primera vez que Infante se lanza en contra de Yalitza. En 2019 opinó:

“Hay gente que no ha tenido una formación, pero lleva 70 obras de teatro, lleva 45 películas, lleva 82 telenovelas. Yalitza estaba dando clases de preescolar y de repente la llamaron, pero ella no iba a ir, iba acompañando a su hermana, se queda en el casting ¿y ya es actriz? ¡Perdónenme, no es actriz!”, dijo igualmente en su programa de espectáculos.

Y en efecto, con respecto a la actuación, Yalitza Aparicio nunca estudió para dicha profesión. Ella obtuvo la Licenciatura en Educación y así se convirtió en profesora de preescolar, pero el increíble trabajo que realizó en el filme logró que ganara mucho reconocimiento en Hollywood.

