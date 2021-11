El MVP Bryce Harper igualó un récord de Albert Pujols, Miguel Cabrera y Mike Trout

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de ganar su según premio como Jugador Más Valioso (MVP), Bryce Harper hizo historia en la MLB al empatar un récord de Albert Pujols, Miguel Cabrera y Mike Trout como los únicos peloteros que han ganado logrado este reconocimiento al menos dos veces en su carrera.

Harper de los Filis de Filadelfia se convirtió en MVP de la Liga Nacional por segunda ocasión en su carrera, luego de superar a los dominicanos Juan José Soto de los Nacionales de Washington y Fernando Tatis Jr. de los Padres de San Diego.

De esta forma, el jardinero de los Filis, anota su nombre junto al de la leyenda Albert Pujols quien fue MVP en tres temporadas (2005, 2008, 2009), el venezolano Miguel Cabrera que lo logró dos veces (2012 y 2013), y Mike Trout quien tambíen lo ha ganado en tres ocaciones (2014, 2016, 2019).

Cabe destacar que a excepción de Miguel Cabrera, los otros tres jugadores también conquistaron el premio al Novato del Año en sus respectivas temporadas de debut.

Bryce Harper también igualó a Alex Rodríguez, Barry Bonds y otros peloteros

Por otra parte, Harper que habría ganado su primer MVP en 2015 con el uniforme de los Nacionales, también se unió a una lista de jugadores que ha sido el Jugador Más Valioso de la temporada en dos equipos distintos, donde ya estaban Alex Rodríguez (Rangers/Yankees), Barry Bonds (Pirates/Giants), Frank Robinson (Reds/Orioles) y Jimmie Fox (Red Sox/Athletics). .@bryceharper3 is 1 of 5 players to win an MVP with multiple teams.



h/t: @SlangsOnSports pic.twitter.com/d8s2gx7Ihs— MLB Stats (@MLBStats) November 18, 2021

Lea también:

– Increíble: Tras un año lesionado Justin Verlander firma millonario contrato con los Astros de Houston

– MLB: Puertorriqueño José Berríos firma multimillonario contrato con los Azulejos de Toronto

– Angelinos se roban a estrella de los Mets por una diferencia de $2.5 millones de dólares en el contrato