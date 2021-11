Jorge Aravena compartió cómo espera sorprender a su próxima novia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor Jorge Aravena publicó una fotografía sonriendo y sosteniendo un plato con una suculenta pasta con mariscos. En el mensaje que acompaña a la imagen el actor destacó que con este delicioso platillo espera poder sorprender de buena manera a su próxima novia.

“Y otra vez se me antojó cenar pasta con mariscos. Creo que mejor voy a aprender a hacerla para sorprender gratamente a mi próxima novia o mandarla al baño”, escribió Aravena en su Instagram junto a varias risas.

El ex participante de La Casa de los Famosos algunas veces comparte lo que come mediante esta popular red social. Hace algunos días también mostró un plato de pasta con mariscos. Parece ser que esta comida es una de las favoritas del actor, tanto así, que hasta se escapa para comerla.

“Se me antojó una rica pasta con mariscos, así que dejé por un momento la edición de unas fotos que tengo que entregar más tarde y me escapé”, relevó en aquella ocasión Aravena.

¿Un error?

El actor, que tiene más de 531,000 seguidores en Instagram, recientemente publicó unas palabras referentes a su participación en La Casa de los Famosos, reality show de Telemundo.

El quinto eliminado del programa destacó que al entrar al reality no tenía trazada una estrategia que le permitiera alzar el premio de $200,000 dólares, que finalmente ganó Alicia Machado. No sabe si eso fue un error o no, pero es su realidad. Una de las cosas que más lo atrajo a este proyecto fue que el público podría conocer realmente cómo son los artistas que participaron.

Aceptó participar en La Casa de los Famosos porque allí no tenía que interpretar a ningún personaje, estudiar algún libreto o ser dirigido. “Está demasiado fácil este asunto. Solo tengo que ser yo en todo momento y ya, y así lo hice”, destacó el peruano.

Al momento de su salida del programa, el actor se cuestionó si falló en haber mostrado su personalidad tal como es y no haber creado un personaje para ganar el show. “Los $200,000 no son nada al lado del cariño que me han demostrado y he recibido de ustedes. El dinero va y viene pero esto que ustedes me han hecho sentir se quedará en mi para siempre”, expresó a todo el público que lo acompañó durante su participación en La Casa de los Famosos. View this post on Instagram A post shared by Jorge Aravena (@jorgearavenam)

