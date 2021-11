La Casa de los Famosos: esto es lo que hará Alicia Machado con los $200,000 dólares del premio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Fue el pasado 24 de agosto cuando 16 celebridades entraron a La Casa de los Famosos: actores, cantantes, deportistas y más figuras públicas, quienes fueron aislados en un mismo lugar.

Ahora, tras casi tres meses de encierro en donde estuvieron vigilados 24/7, este lunes, 15 de noviembre, el reality de Telemundo celebró su última gala para coronar, de entre sus 5 finalistas, al ganador absoluto de los $200,000 dólares del premio.

Héctor Sandarti anunció uno a uno los puestos que quedaron de ésta manera:

Pablo Montero obtuvo el quinto lugar con casi 1 millón de votos; los fans de Cristina Eustace le dieron 3,881,344 votos y quedó como la cuarta finalista; 8,419,382 votos fueron para Kelvin Rentería que no se alejó mucho al resultado de Manelyk González: 8,774,081 votos que la dejaron en el segundo lugar.

Pero los fans de La Casa de los Famosos querían ver triunfadora a Alicia Machado, pues con 40,586,129 votos, se convirtió en la ganadora de esta primera edición y la venezolana ya tiene claro qué es lo que hará con los $200,000 dólares.

“Voy a pagar la escuela mañana, quiero comprarle una casa a mi mamá y para mí, me quiero comprar unos zapatos y una joya”. Alicia Machado

La confesión la dio a su paso por el programa ‘Hoy Día’ en donde, además, expresó sus deseos de casarse por primera vez.

“Jamás me he casado en mi vida, pero yo me casaría, me encantaría. Y no solamente me casaría, me gustaría ser mamá otra vez”, y concluyó revelando que quisiera un varón.

Y ahora que está retomando su vida fuera de La Casa de los Famosos, también habló sobre sus planes: “¿Qué viene para mí?, viene otra película que empiezo a filmar en diciembre, tengo otro proyecto de cine en enero y tengo un proyecto aquí con la familia de Telemundo”, comentó.

Por otra parte, La Casa de los Famosos estará de regreso en 2022, con nuevas celebridades que prometen alcanzar el nivel de los pasados integrantes.

