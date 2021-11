Fotos: Pablo Montero encontró el amor en una joven 25 años menor que él

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Antes de ingresar a La Casa de los Famosos Pablo Montero estuvo rodeado de fuertes polémicas con la mamá de sus hijas, incluso se dijo que el objetivo de su participación era limpiar su imagen y hasta se mostraba leyendo la Biblia y siendo atento con sus compañeros cocinándoles, aunque no se salvó de protagonizar algunas controversias.

Y ahora que está regresando a su vida normal después de casi tres meses de encierro, tampoco se ha deslindado de acaparar los titulares del espectáculo, pues se le vio muy cariñoso con una misteriosa joven de quien se dice podría ser su nueva conquista.

Esto no sería noticia si el propio cantante no hubiera borrado las publicaciones que hizo en sus redes sociales que evidenciaron su encuentro donde aparece con el pantalón desabrochado y que, además, por información de Chisme No Like se sabe que le dobla la edad a la chica.

Javier Ceriani y Elisa Beristain también revelaron que el cantante compró boletos para traerla desde Acapulco con todo y la mamá, y compartieron una conversación entre ambos que lo puede comprobar.

“Te amo, ¿qué ocupas?”, le dice Pablo Montero a la joven identificada como Nicole Cast quien le contesta: “Pues necesito dinero para poder ir”.

Dadas las circunstancias, usuarios de redes sociales ya han generado muchas hipótesis, lo señalan como ‘Sugar Daddy’ y, para colmo, han etiquetado a Gisella Aboumrad para que emita su opinión.

Gisella fue su compañera dentro de la Casa de los Famosos e intentó desesperadamente ser su pareja sentimental, pero el cantante jamás le mostró interés.

“Parece la hija, los hombres les encanta andar con criaturas”; “Tan jóvenes y bonitas se prestan a la mala vida que pesar”; “Pablo Montero viejo verde”; “Ya se volvió sugar daddy”; “Pobre de Gigi”; “Me quedo con Gigi”; “¿Gisella a ti ya te respondió los Whats?”, “¿Qué pensará Ernestina alias @gisellatv de esto?”, escribe el público. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Pablo Montero ha hecho caso omiso a su papel en esta polémica y parece que así seguirá siendo, pues en su última publicación se dedicó a presumir que se encuentra compartiendo de unas vacaciones con sus dos hijas a quienes visitó en Quintana Roo, México, que es donde viven las pequeñas con su mamá. View this post on Instagram A post shared by Pablo Montero (@pablomoficial)

