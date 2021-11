Mientras el mundo discute la libertad de Kyle Rittenhouse, el portavoz de la familia ventila los planes del joven

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Gran controversia se ha creado sobre la libertad Kyle Rittenhouse después de que se le retiraran los cargos por disparar contra tres personas durante las protestas por la justicia de un ataque racial el año pasado en Kenosha, Wisconsi, por la muerte de Jacob Blake.



La decisión tomada por el juez provocó que cientos de personas no dejaran de hablar de él en las redes sociales porque no podían creer que una persona que asesinó a dos personas e hirió a una más halla logrado salir de prisión.



Y mientras el mundo discute si Kyle Rittenhouse, quien aseguró al jurado entre lágrimas que no quería matar a nadie, merece o no estar tras las rejas, un portavoz de la familia del joven contó los plantes que tiene ahora que sabe que podrá disfrutar de la libertad.



“Ahora el objetivo será garantizar la seguridad a medida que avanza como un joven de 18 años en la universidad que estudia para ser enfermero. Esos son los planes para seguir adelante”, dijo David Hancock al medio WBMM.



El portavoz de la familia de Kyle Rittenhouse reveló que el joven no truncará sus planes, al contrario, seguirá adelante con ellos e intentará entrar al campo médico.



Otro representante legal del joven, Mark Richards señaló que después de le retiraron los cargos por los que se encontraba en prisión, su joven ha sentido un “gran alivio” y quiere seguir con su vida.



La decisión tomada en un juzgado este viernes ha llevado a cientos de personas a manifestarse en contra de la libertad de Kyle Rittenhouse razón por la que la policía le ha puesto seguridad las 24 horas.



Además, ha trascendido que el joven no desea seguir viviendo en su antigua casa, mientras que la familia Rittenhouse ha pedido calma.



“La familia pide calma. Llama a la calma. Quiero decir, esto no fue una injusticia. Lo que yo diría es que este es un punto de inflexión, creo, para que el país mire cómo se han manejado las cosas. Las cosas se han descarrilado en relación con quién es Kyle y por qué estuvo aquí. Nunca se ha tratado de política. No se trata de raza. Se trata de un joven que huyó y sintió que su vida corría peligro y se defendió”, dijo David Hancock sobre la convocatoria de protestas y el veredicto.

Te puede interesar: