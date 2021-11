Se iban a las manos: Jürgen Klopp y Mikel Arteta tuvieron un tenso cruce en el Liverpool vs Arsenal [VIDEOS]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El alemán Jurgen Klopp y el español Mikel Arteta protagonizaron un tenso cruce durante el partido entre Liverpool y Arsenal que se llevó a cabo este sábado y que terminó a favor de los ‘Reds’ por goleada de 4-0, en la jornada 12 de la Premier League inglesa.

Transcurría el minuto 32 del juego cuando, tras un saque de puerta, Sadio Mané del Liverpool fue al choque y terminó cometiendo falta contra el japonés Takehiro Tomiyasu del Arsenal, una acción que causó gran molestia en el entrenador español.

Tras ver como Arteta gritaba eufóricamente pidiendo la amonestación para Mané, Jurgen Klopp salió a defender a su jugador, algo que terminó con ambos entrenadores encarándose a gritos y manotazos al aire, por lo que los asistentes de los dos equipos y el cuarto árbitro tuvieron que separarlos.

It's all kicking off… 😡



Mikel Arteta and Jurgen Klopp come face to face on the touchline! pic.twitter.com/2q7XYTwo3e — Sky Sports (@SkySports) November 20, 2021

La situación de ese momento fue resuelta de manera justa por el árbitro que terminó sacando la tarjeta amarilla para cada técnico. Para mala suerte de Arteta, a pocos minutos después de la discusión, llegó la primera anotación al minuto 39’, precisamente por intermedio del senegalés Sadio Mané.

Tras concluir el partido con goleada (4-0) a favor del Liverpool, se le preguntó a Klopp por el momento del cruce con Arteta, a lo que dejó claro que su intención fue defender a su jugador.

“Estoy realmente harto de estas situaciones en las que todo el mundo intenta ir a por Sadio (Mané) en estos momentos”, sentenció el alemán. 📺 Jurgen Klopp on the Arteta incident:



"I'm really sick of these situations that everybody tries to go for Sadio in these moments." 🔴 pic.twitter.com/W4tVVDyIVO— Anfield Watch (@AnfieldWatch) November 20, 2021

