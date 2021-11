Video: Javier Poza reveló insultos y amenazas de parte de Miguel Bosé

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El regreso de Miguel Bosé a la escena pública para promocionar su libro de memorias ‘El hijo del capitán trueno’ se ha visto empañado por varios encontronazos con la prensa, que no han ayudado precisamente a rehabilitar una reputación que quedó bastante dañada por las polémicas declaraciones que realizó acerca del coronavirus durante la peor parte de la pandemia a través de Twitter.

Esta semana, por ejemplo, el cantante concedió una nueva entrevista al periodista y locutor mexicano Javier Poza que acabó, al parecer, con insultos de por medio.

Según el relato que compartió Poza en su programa de radio, Bosé perdió la compostura cuando le preguntó si había escrito el libro en su totalidad, ante lo cual el artista reaccionó supuestamente con un gran enfado.

“Mi terrible pecado radicó en preguntarle sobre el proceso creativo del libro, si él lo había escrito en su totalidad… en ese momento Miguel Bosé estalló. Me interrumpió, molesto, desencajado, diciendo que lo que le estaba preguntado era ofensivo, que era una falta de respeto que le estuviera preguntando algo así. Tomó el libro y con esa actitud prepotente de la que yo nunca había atestiguado, me cuestionó qué veía en la portada, respondí que su foto y él dijo ‘no, eso no’, ‘el título’, le dije. Con los ojos encendidos replicó ‘qué, qué más’. ‘Miguel Bosé’, dije. ‘Pues ahí lo tienes’ y me aventó el libro sobre una mesa”, reveló el comunicador.

Según contó, él solo buscaba “saber si había tenido alguna asesoría literaria” para su libro y que su intención no fue incomodarlo.

“Mi intención de hacerle entrar en razón fue inútil. Su respuesta, a manera de amenaza, me hizo tomar la decisión de indicarle que yo no podía seguir de esa forma con la entrevista”, comentó.

Luego, Javier también mencionó que los problemas fiscales del cantante español, la ruptura amorosa con quien fuera su pareja, sus polémicas declaraciones sobre el Covid-19 y los cambios de voz que ha sufrido y que casi lo dejan afónico, “lo han desgastado seriamente en todos los niveles”.

“Lo ha convertido en una persona inconforme, iracunda, enojada con su entorno. Miguel, la persona no está bien y, por lo tanto, el artista tampoco está funcionando a su favor“, afirmó.

Al final del desafortunado encuentro, Miguel Bosé descalificó el trabajo de Javier Poza y lo insultó. El periodista detalló que su intención de hacerlo entrar en razón fue en vano.

“Después de hacerle ver que podíamos omitir esa parte y continuar, me hizo tomar la penosa decisión de indicarle que yo no podía seguir de esa forma con la entrevista. Me levanté, di las gracias y me retiré cubierto por completo de una tremenda decepción”, finalizó.

Por el momento, Bosé no ha respondido a estas declaraciones para ofrecer su versión de los hechos; sin embargo, tiene antecedentes claros de otras entrevistas donde también ha demostrado ser una persona que no tiene filtros a la hora de responder.

